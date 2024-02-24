L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3058
Non et non. Un répertoire distinct est créé pour chaque version, de sorte que l'idée que les versions se soient mélangées et que les fichiers se soient mélangés semble étrange.Rtools - à quoi ça sert?
Eh bien, il n'y a rien d'autre à dire.
Pourquoi demander ce qu'il faut faire, mais ne pas le faire, et se disputer ?
Google help, je n'ai pas engagé de support.
Il n'y a rien à ajouter.
Pourquoi demander ce qu'il faut faire, ne pas le faire et se disputer ?
J'avais le choix - admettre que les développeurs de R sont des imbéciles et ne savent pas comment supporter des versions parallèles qui fonctionnent, ou admettre que les paquets/bibliothèques ne fonctionnent pas correctement sur certaines versions. J'ai choisi la deuxième option, car ces bibliothèques sont écrites par des utilisateurs et il leur est difficile d'assurer la compatibilité avec toutes les versions.
En fait, nous pouvons voir que tout fonctionne correctement, il s'agit donc d'une incompatibilité entre les versions des paquets et les versions du langage lui-même.
Passons aux choses sérieuses. Si nous le chargeons dans MT5, je pourrai vous dire si ces données sont similaires aux données réelles ou non.
Ne devriez-vous pas, comme l'Académie des Sciences de Paris, interdire la prise en compte des modèles perpetum mobile, c'est-à-dire des algorithmes "profitant" des HCS ?
7 pages du seul fil de discussion sensé sont à nouveau gâchées.
et qui a parlé de profiter de l'HSC ?
Bien sûr que non. L'aléatoire ira facilement jusqu'à 100 et -100. Et par exemple, l'EURUSD reste dans une fourchette d'environ 1-1,5. L'influence des États sur leurs monnaies n'est pas incluse dans l'aléa.
Oui, c'est une remarque très importante si l'on considère que les données sont normalisées toutes les n bougies avant d'entrer dans le modèle.
Bien sûr que non. Le hasard peut facilement aller jusqu'à 100 et -100. Et par exemple, l'EURUSD reste dans une fourchette d'environ 1-1,5. L'influence des États sur leurs monnaies n'est pas incluse dans le hasard.
Je crois savoir qu'il existe un logiciel permettant de générer des cotations boursières. Il n'est pas nécessaire de considérer une paire de devises, vous pouvez également considérer des actions. Et puis, la fourchette même de l'EURUSD est assez large en points.
Cependant, si cet outil ne peut pas produire des cotations similaires, il vous faut un outil qui puisse le faire.
La première chose à faire est de collecter des statistiques sur les combinaisons de chandeliers sur différents instruments et, à partir de cette distribution, de former une sorte d'aléa. Vous pouvez rendre les choses encore plus compliquées en ajoutant des statistiques sur la structure ZZ afin de limiter les tendances dans une seule direction. En général, cela vaut la peine d'y réfléchir.
Question AI : quelles sont les paires de devises les mieux combinées dans un indice pour créer le graphique de prix le plus aléatoire possible ?
-
Pour créer le graphique de prix le plus aléatoire possible, les paires de devises qui ne sont pas fortement corrélées entre elles peuvent être combinées dans un indice. Voici quelques paires de devises que vous pouvez envisager :
Ces paires ont des facteurs fondamentaux et techniques différents qui influencent leurs prix. Par conséquent, si vous combinez ces paires dans un indice, vous obtiendrez un graphique de prix plus aléatoire. Toutefois, il convient de rappeler que le marché des devises peut être très imprévisible et qu'il n'existe donc pas de graphique de prix totalement aléatoire.
Instruments financiers personnalisés - Pour les utilisateurs avancés - Opérations de trading - Aide MetaTrader 5
De préférence, ils doivent être aussi épais (antipersistants) que possible
Si vous souhaitez créer le graphique de prix le plus antipersistant possible, il est préférable de choisir des paires de devises présentant un degré élevé d'aléa et d'incertitude dans les mouvements de prix. Parmi ces paires de devises, on peut citer
Ces paires de devises ont tendance à avoir de faibles niveaux de corrélation et une faible corrélation entre leurs mouvements de prix. Cela signifie que le mouvement d'une paire n'affectera pas de manière significative une autre paire, ce qui peut conduire à un graphique de prix plus volumineux et antipersistant. Toutefois, il convient de rappeler que l'antipersistance ne garantit pas le succès sur les marchés financiers et que les traders doivent toujours étudier chaque paire de devises avec prudence et prendre en compte les risques et les rendements potentiels.
