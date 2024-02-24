L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2469
Comment est-ce possible ?
Tout ce qui est nécessaire se trouve dans l'OHLC, les autres données en sont dérivées. L'essentiel est un algorithme flexible qui trouvera un moyen de convertir les données OHLC en données ayant plus de poids, encore une fois c'est la tâche de la machine. De plus, seul l'OHLC est le même presque partout, si vous regardez les volumes en tick ou autre chose, ces données sont différentes, ainsi que les spreads et ainsi de suite. Si vous regardez le graphique dans le terminal, tout ce dont vous avez besoin se trouve sur le graphique.
Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur le graphique dans le terminal... Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur le graphique dans le terminal... Si vous ne voulez pas être impartial, vous pouvez demander : combien vous avez gagné avec OHLC, et si vous le faites, vous ne pouvez pas le dire par hasard...
Personne n'est intéressé par un graphique des positions moyennes des traders chez 10 courtiers ?
Personne ne s'intéresse au fait que le prix a une corrélation inverse avec l'humeur des traders ?
Personne ne veut savoir pourquoi les modèles ne fonctionnent pas avec les nouvelles données, pourquoi les traders perdent toujours, pourquoi la mécanique du marché est révélée... ? ?? pas intéressé ? ???
Consultez les produits de TheExpert et ses articles. Il s'intéresse à ce sujet et propose d'excellents produits sur le marché à ce sujet. Demandez-lui ce qu'il en pense maintenant.
Je dois ajouter que j'ai aussi fait un peu de recherche sur les sentiments. A étudié le COT. Le thème est qu'en effet le sentiment est positivement lié au prix. Mais lorsque j'ai examiné la corrélation, il s'avère que la valeur dépend fortement du prix, et non l'inverse. Les conclusions vous appartiennent.
pourquoi les modèles ne fonctionnent pas sur les nouvelles données, pourquoi les traders perdent constamment, la mécanique du marché elle-même révèle... non ? ?? pas intéressé ? ??
parce que le marché n'est pas un modèle mais une réalité (réalité économique)... parce qu'il ne faut pas détourner les mouvements de prix de la compréhension des hypothèses, réactions et conséquences économiques... et encore moins de vos yeux... parce qu'un trader doit toujours comprendre quel marché trader et lequel ne pas trader, s'il est un trader (donc, comprendre quand activer un robot et quand ne pas le faire).... Normalement, on n'allume pas la machine à café pour réchauffer une pizza...
Découvrez les produits de TheExpert et ses articles. Il s'est intéressé à ce sujet et a d'excellents produits sur le marché à ce sujet. Demandez-lui ce qu'il en pense maintenant.
Oui, je me souviens de TheExpert, j'étais sur Oanda avant lui...
Pour ma part, je m'intéressais aussi aux sentiments. J'ai étudié le COT. Le fait est que le produit est effectivement corrélé positivement avec le prix. Mais lorsque j'ai examiné la corrélation, il s'est avéré que le produit dépend fortement du prix et non l'inverse. Les conclusions vous appartiennent.
Pourquoi tirer des conclusions, il y a les mathématiques pour cela, le DSP, etc.
Je me suis servi du prix et de la fourchette pour les lisser, j'ai vérifié la corrélation croisée de la fourchette et du prix pour voir "ce qui va où".
Vous avez raison, le prix est en moyenne plus performant que la gamme, mais c'est en moyenne et pas toujours, je vais continuer à chercher....
Si cela ne me dérange pas demain, j'essaierai le modèle sur les 10 courtiers, peut-être que quelque chose d'intéressant apparaîtra.
parce que le marché n'est pas un modèle mais une réalité (réalité économique)
Un modèle est là pour être construit pour la réalité, lisez wikipedia ou autre...
parce qu'il ne faut pas déconnecter les mouvements de prix de la compréhension des hypothèses, réactions et conséquences économiques... et encore moins vos propres yeux...
les mots sont beaux mais.... populisme nu...
parce qu'un trader doit toujours comprendre quel marché trader et quel marché ne pas trader, s'il est un trader (donc, comprendre quand activer un robot et quand ne pas le faire).
car le marché évolue contre les attentes des participants avec une corrélation de-0,7
c'est toute l'histoire...
Les gars, nous ne devrions pas nous disputer pour savoir qui a commencé à utiliser les sanctions plus tôt, mais pour savoir qui les a mieux comprises et a pu en tirer quelque chose d'utile. J'ai fait connaissance avec le COT en 2008 et quel bien cela m'a fait.
Personne n'en a besoin)) Tout le monde veut un graal et même quand ils l'obtiennent ils commencent à argumenter, à prouver leur point de vue et n'essaient même pas de faire ce qu'on leur dit, c'est la vérité, en plus ils sont éduqués au niveau du socle....