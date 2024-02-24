L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2466

Montrez le signal par une transaction rentable.
Sans elle, votre application n'est qu'une application parmi des milliers d'autres sur le marché et dans les codes.
 
elibrarius #:
Ce n'est pas un signal, c'est un indicateur.
 
Evgeny Dyuka #:
Traitez sur votre indicateur et montrez le signal.
 
elibrarius #:
Montrez au moins une solution de réseau neuronal fonctionnelle sur le marché.
 
elibrarius #:
C'est un indicateur, une fois de plus... VOICI L'INDICATEUR
 
Evgeny Dyuka #:
Le vôtre fonctionne-t-il ? Faites-en la démonstration.
 
elibrarius #:
Essayez-le, il est facile à installer, les instructions sont ici.
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть
 
Evgeny Dyuka #:
Un indicateur pour quoi ? Pour le commerce. Traitez-le et affichez votre transaction sur votre indicateur avec le service de signaux.
 
elibrarius #:
Voici une capture d'écran en ce moment
 
Evgeny Dyuka #:
Une photo de 3 à 5 métiers ne vous dit rien. 100-200 transactions réelles effectuées (ou en 3-4 mois) montreront les statistiques. Et la chute.
