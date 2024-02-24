L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2462
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Posez le sujet, discutons...
Eh bien, voici un sujet de discussion pour vous......
Comme nous l'avons dit plus haut, les informations fournies à l'entrée NS sont d'une grande importance. Par exemple, j'utilise Delta, OM et RealVolume, car je pense que ces informations sont directement importantes pour un instrument de travail, qu'il s'agisse de l'indice Si ou RTS. L'essentiel est que nous prenions les valeurs du marché sur lequel nous travaillons. J'ai essayé de prendre ces informations à la bourse de Chicago pour travailler avec Moex, mais cela n'a servi à rien, donc nous les prenons à la bourse sur laquelle nous travaillons. La question est de savoir quelles autres informations sont pertinentes pour le marché de la Bourse de Moscou. Et bien probablement la section des options, à savoir les paramètres de smile des options hebdomadaires pour tous les instruments utilisés. OK, quoi d'autre pourrait être utile pour un réseautage de qualité en dehors de la section de formation ?
Voici un sujet de réflexion pour vous.....
Comme indiqué ci-dessus, les informations fournies à l'entrée du SN sont d'une grande importance. Par exemple, j'utilise le Delta, l'OI et le RealVolume, car je pense que ces informations sont directement importantes pour l'instrument de travail, qu'il s'agisse du Si ou de l'indice RTS. L'essentiel est que nous prenions les valeurs du marché sur lequel nous travaillons. J'ai essayé de prendre ces informations à la bourse de Chicago pour travailler avec Moex, mais cela n'a servi à rien, donc nous les prenons à la bourse sur laquelle nous travaillons. La question est de savoir quelles autres informations sont pertinentes pour le marché de la Bourse de Moscou. Et bien probablement la section des options, à savoir les paramètres de smile des options hebdomadaires pour tous les instruments utilisés. OK, qu'est-ce qui pourrait être utile pour un réseautage de qualité en dehors de la section formation ?
Ajoutez le prix de l'actif sous-jacent. Si les entreprises sidérurgiques - cours de l'acier de la Bourse de Londres, pétrole, gaz, etc.
Ajoutez le prix de l'actif sous-jacent. Si les entreprises sidérurgiques - cours de l'acier de la Bourse de Londres, pétrole, gaz, etc.
Douteux, je pense que ça ne marchera pas...
Delta, OI et RW ne fonctionnent pas, et pourtant tout le monde les pousse dans le NS
Pourquoi pensez-vous cela ? Il y a une preuve ou au moins une déduction logique et ensuite je vous dirai comment je les utilise !
Il y a une preuve - l'absence d'au moins un cas confirmé de gains systématiques sur ces trois indicateurs.
Une perte de temps.
Pour les plus jeunes, je vais expliquer sur mes doigts très simplement - s'il n'y a pas un seul cas confirmé de l'existence des sirènes, alors la solution la plus rationnelle est d'admettre qu'elles n'existent pas
Je ne vais pas mentir en disant que la courbe n'est pas parfaite mais elle existe et semble assez intéressante !!!!. Et vous dites qu'il n'y a pas de telles preuves, alors les voici !!!!.
Je ne vais pas mentir en disant que la courbe n'est pas parfaite mais elle existe et semble assez intéressante !!!!. Et vous dites qu'une telle preuve n'existe pas, alors la voici !!!!.
Un testeur ?