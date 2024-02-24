L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2468

Nouveau commentaire
 
Un fil de discussion intéressant, bien que presque inutile, tant d'informations mais presque toutes inutiles. Qui déplace les prix, pourquoi et pour quoi faire sont autant de questions inutiles, de même que les données à utiliser pour l'analyse. Réseaux neuronaux, apprentissage automatique, Dieu ... Pour commencer, vous devez comprendre ce que vous recherchez.
 
Evgeniy Ilin #:
Fil intéressant, bien que presque inutile, tant d'informations mais presque toutes inutiles. Qui fait bouger les prix, pourquoi et pourquoi toutes ces questions sont superflues, de même que les données à utiliser pour l'analyse. Réseaux neuronaux, apprentissage automatique, Dieu ... Vous devez d'abord comprendre ce que vous recherchez.

Comment ?

 
elibrarius #:
Une photo de 3 à 5 transactions ne vous dit rien. 100-200 transactions réelles effectuées (ou en 3-4 mois) montreront les statistiques. Et les retraits.

Un réseau neuronal vous donnera un signal (s'il est correctement formé - et ce n'est qu'une probabilité que ce sur quoi il a été formé fasse encore bouger le marché), mais la façon dont vous y associez votre gestion financière et votre gestion du commerce (un indicateur avec un signal) est votre attitude personnelle vis-à-vis du risque.

p.s. Evgeny Dyuka merci pour votrelien vers l'exemple, mais la logique à l'intérieur du code est toujours plus intéressante)

[Supprimé]  
mytarmailS #:

Comment ça ?

Comment pouvez-vous vous comprendre ici ? - 5 ans dans ce fil et rien n'a été démontré.

Capture d'écran 2021-10-25 203101 Capture d'écran 2021-10-25 203305

 
JeeyCi #:

Un réseau neuronal vous donnera un signal (s'il est correctement formé - et il est probable que ce sur quoi il a été formé continue de faire bouger le marché), mais la façon dont vous y associez votre gestion financière et votre gestion du commerce (un indicateur avec un signal) dépend de votre propre attitude vis-à-vis du risque.

p.s. Evgeny Dyuka, merci pour votrelien vers l'exemple, mais la logique à l'intérieur du code est toujours plus intéressante ;)

Allez-y. Si vous croyez inconditionnellement à cet indicateur.
Signalez-le.

Et nous verrons...

 
elibrarius #:
Vous prenez un tour. Si vous croyez inconditionnellement à cet indicateur.
Signalez-le.

Et nous verrons...

Quel est votre problème ?
Si vous consultez les 5 meilleurs indicateurs et voyez s'il y a une obligation dans les commentaires de trader d'abord pendant 3 mois puis de poster.
Si vous n'êtes pas bon dans quelque chose, vous ne devriez pas commencer à troller.
MQL5 Code Base: Индикаторы
MQL5 Code Base: Индикаторы
  • www.mql5.com
Лучшие индикаторы для MetaTrader 5 по рейтингу пользователей
 
Maxim Dmitrievsky #:
Il y a un schéma, ou plutôt il pourrait y en avoir deux.
...

2. Recherche d'une stratégie à travers n'importe quel classificateur, en analysant sa structure interne (importance de la caractéristique, valeurs du shap et différentes métriques). Peut être automatisé, se rapprochant d'un semblant d'IA. La sortie est une boîte noire, mais on peut espérer que les critères de sélection fonctionnent.

Les réseaux de récurrence et les méthodes bayésiennes, à eux seuls, n'ont pas démontré leur capacité à extraire la "mémoire" des séries chronologiques financières, ni à tirer des conclusions sur le modèle le plus robuste sur de nouvelles données.

Oui, il y a quelque chose - je vais regarder, merci... Ou ici.

(PDF) Variance-Based Feature Importance in Neural Networks
(PDF) Variance-Based Feature Importance in Neural Networks
  • www.researchgate.net
PDF | This paper proposes a new method to measure the relative importance of features in Artificial Neural Networks (ANN) models. Its underlying... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
 
Evgeny Dyuka #:
Avez-vous des problèmes ?
Ils n'ont pas de problèmes. Allez sur les 5 premiers indicateurs et vérifiez s'il y a une obligation de trader pendant 3 mois et ensuite postez-la.
Si vous avez un problème avec quelque chose, vous n'avez pas besoin de recourir au trolling.
Réussissez-vous avec votre indicateur ?
 
elibrarius #:
Est-ce que cela fonctionne pour vous avec votre indicateur ?
ici vous avez clairement manqué le thème de la peur et de la cupidité au début de ces 5 années... probablement parce que vous avez choisi le développement récursif au lieu du développement incrémental... ?
 

Personne n'est intéressé par un graphique des positions moyennes des traders chez 10 courtiers ?


Personne ne s'intéresse au fait que le prix a une corrélation inverse avec l'humeur des traders ?

cor(cl,av)

[1]

-0.74


Cela n'explique-t-il pas pourquoi les modèles ne fonctionnent pas avec les nouvelles données, pourquoi les traders perdent toujours, pourquoi la mécanique du marché elle-même révèle... ?

1...246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475...3399
Nouveau commentaire