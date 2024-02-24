L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2468
Fil intéressant, bien que presque inutile, tant d'informations mais presque toutes inutiles. Qui fait bouger les prix, pourquoi et pourquoi toutes ces questions sont superflues, de même que les données à utiliser pour l'analyse. Réseaux neuronaux, apprentissage automatique, Dieu ... Vous devez d'abord comprendre ce que vous recherchez.
Comment ?
Une photo de 3 à 5 transactions ne vous dit rien. 100-200 transactions réelles effectuées (ou en 3-4 mois) montreront les statistiques. Et les retraits.
Un réseau neuronal vous donnera un signal (s'il est correctement formé - et ce n'est qu'une probabilité que ce sur quoi il a été formé fasse encore bouger le marché), mais la façon dont vous y associez votre gestion financière et votre gestion du commerce (un indicateur avec un signal) est votre attitude personnelle vis-à-vis du risque.
p.s. Evgeny Dyuka merci pour votrelien vers l'exemple, mais la logique à l'intérieur du code est toujours plus intéressante)
Comment pouvez-vous vous comprendre ici ? - 5 ans dans ce fil et rien n'a été démontré.
Un réseau neuronal vous donnera un signal (s'il est correctement formé - et il est probable que ce sur quoi il a été formé continue de faire bouger le marché), mais la façon dont vous y associez votre gestion financière et votre gestion du commerce (un indicateur avec un signal) dépend de votre propre attitude vis-à-vis du risque.
p.s. Evgeny Dyuka, merci pour votrelien vers l'exemple, mais la logique à l'intérieur du code est toujours plus intéressante ;)
Vous prenez un tour. Si vous croyez inconditionnellement à cet indicateur.
Si vous consultez les 5 meilleurs indicateurs et voyez s'il y a une obligation dans les commentaires de trader d'abord pendant 3 mois puis de poster.
Si vous n'êtes pas bon dans quelque chose, vous ne devriez pas commencer à troller.
Il y a un schéma, ou plutôt il pourrait y en avoir deux.
Oui, il y a quelque chose - je vais regarder, merci... Ou ici.
Ils n'ont pas de problèmes. Allez sur les 5 premiers indicateurs et vérifiez s'il y a une obligation de trader pendant 3 mois et ensuite postez-la.
Si vous avez un problème avec quelque chose, vous n'avez pas besoin de recourir au trolling.
Est-ce que cela fonctionne pour vous avec votre indicateur ?
Personne n'est intéressé par un graphique des positions moyennes des traders chez 10 courtiers ?
Personne ne s'intéresse au fait que le prix a une corrélation inverse avec l'humeur des traders ?
[1]
-0.74
Cela n'explique-t-il pas pourquoi les modèles ne fonctionnent pas avec les nouvelles données, pourquoi les traders perdent toujours, pourquoi la mécanique du marché elle-même révèle... ?