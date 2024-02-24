L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2211

Alexander:

Si vous apprenez à un neurone à faire un profit) on devrait lui apprendre à ne pas perdre)))) mais il y a un problème : la grille arrête d'ouvrir des positions pour garder le dépôt. j'ai essayé. j'ai essayé avec différentes méthodes avec et sans stops, le résultat est le même : la grille finit par décider que la meilleure façon de faire un profit est de garder le dépôt.

Vous ne savez pas ce qu'est l'optimisation multicritères ?

mytarmailS:

Vous ne savez pas ce qu'est l'optimisation multicritères ?

Ne dis pas de conneries... c'est juste l'addition des résultats de plusieurs d'entre eux.

ne faites pas de conneries si vous ne savez pas quoi et pourquoi

 
Maxim Dmitrievsky:
Vous vous entraînez tout de suite par le ratio de sharpe ou r2, mais cela n'a aucun sens. Ce sera presque la même chose qu'avec les métriques standard, car elles sont similaires.

qu'est-ce que r2 ?

J'essaie juste de faire des bénéfices pour le moment, mais j'essaie juste...

équilibre sur la trayne

équilibre sur test

5 minutes, commission comprise...

Maxim Dmitrievsky:

le neurone de l'article tire sur le vrai neurone.

Joli ! !!

Donc ce n'est pas un neurone, c'est un coup de pouce, non ?

Maxim Dmitrievsky:

quel type de profit ? le profit maximum ?

Tout ce que vous avez à faire est de l'enfiler et de commercer.

il y a des problèmes ...

1) l'algo meurt, au fil du temps

2) mauvaise fonction de fitness, résultats instables

 
Maxim Dmitrievsky:

le neurone de l'article tire sur le vrai neurone.


L'article est de vous, puis-je avoir le lien ?

