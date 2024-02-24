L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2211
Si vous apprenez à un neurone à faire un profit) on devrait lui apprendre à ne pas perdre)))) mais il y a un problème : la grille arrête d'ouvrir des positions pour garder le dépôt. j'ai essayé. j'ai essayé avec différentes méthodes avec et sans stops, le résultat est le même : la grille finit par décider que la meilleure façon de faire un profit est de garder le dépôt.
Vous ne savez pas ce qu'est l'optimisation multicritères ?
Ne dis pas de conneries... c'est juste l'addition des résultats de plusieurs d'entre eux.
ne faites pas de conneries si vous ne savez pas quoi et pourquoi
Vous vous entraînez tout de suite par le ratio de sharpe ou r2, mais cela n'a aucun sens. Ce sera presque la même chose qu'avec les métriques standard, car elles sont similaires.
qu'est-ce que r2 ?
J'essaie juste de faire des bénéfices pour le moment, mais j'essaie juste...
équilibre sur la trayne
équilibre sur test
5 minutes, commission comprise...
pour quel type de profit ?tout est prêt et le commerce
le neurone de l'article tire sur le vrai neurone.
Joli ! !!
Donc ce n'est pas un neurone, c'est un coup de pouce, non ?
Joli ! !!
oui
Ne dis pas de conneries... je ne fais qu'additionner les résultats de plusieurs FF.
à qui parlez-vous et pourquoi ? :)
vous ne pouvez pas additionner...
je veux dire que tu ne peux pas... enfin, tu peux le diviser))
quel type de profit ? le profit maximum ?Tout ce que vous avez à faire est de l'enfiler et de commercer.
il y a des problèmes ...
1) l'algo meurt, au fil du temps
2) mauvaise fonction de fitness, résultats instables
le neurone de l'article tire sur le vrai neurone.
L'article est de vous, puis-je avoir le lien ?