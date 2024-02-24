L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2797
J'attendrai une réponse plus substantielle, pas une réponse.
C'est ainsi que l'on peut écrire une réponse à un livre entier et que votre réponse est : vous n'avez pas répondu, la réponse n'est pas substantielle, c'est une rétractation))))
Si la formulation "personne qui se respecte" ne vous convient pas alors quelles autres questions. Gee-gee)
..
Y a-t-il un modèle dans le chaos ? Essayons de le trouver ! Apprentissage automatique sur l'exemple d'un échantillon spécifique.
Aleksey Vyazmikin, 2022.10.21:46
En fait, je suggère de télécharger le fichier sur le lien. Il y a 3 fichiers csv dans l'archive :
L'échantillon lui-même contient 5581 colonnes avec des prédicteurs, la cible dans 5583 colonne "Target_100", les colonnes 5581, 5582, 5584, 5585 sont auxiliaires et contiennent :
L'objectif est de créer un modèle qui "gagnera" plus de 3000 points sur l'échantillon exam.csv.
La solution doit être trouvée sans avoir recours à l'examen, c'est-à-dire sans utiliser les données de cet échantillon.
Pour maintenir l'intérêt, il est souhaitable d'expliquer la méthode qui a permis d'obtenir un tel résultat.
Les échantillons peuvent être transformés comme vous le souhaitez, y compris en changeant l'échantillon cible, mais vous devez expliquer la nature de la transformation, de sorte qu'il ne s'agisse pas d'une adaptation pure à l'échantillon de l'examen.
Vous prenez le package rattle: : rattle() de R, il donne des réponses à toutes les questions du post et à beaucoup de questions supplémentaires et utiles, vous êtes surpris par les résultats et vous nous en parlez brièvement .
Rattle a tout prévu : prétraitement, représentation graphique de la capacité prédictive des prédicteurs, 6 modèles, évaluation des modèles .
Vous devez passer un peu moins de temps à obtenir des résultats qui vous surprennent qu'à poster sur le forum. Mais ce sera votre résultat, vos connaissances et vos compétences, pas celles de quelqu'un d'autre.
Sinon, allons sur le marché et vous serez heureux, bien que payé.
Pas le Graal, juste une chose ordinaire - Bablokos !!!!
Aleksey Nikolayev, 2022.10.11 21:16
Si vous y pensez soudainement, voici un bon livre sur les bases de R et comme livre de référence.
Si ce que je peux discount)))) Pour moi, celui-ci est meilleur que les autres)))
Ici, prouvez que vous êtes capable de quelque chose, et ne vous contentez pas d'agiter l'air - il n'y a eu aucune preuve de votre part de la présence de solutions achevées, seulement une déclaration selon laquelle vous avez trouvé une méthode de sélection des prédicteurs qui relève du graal. J'ai l'impression que votre hochet n'est qu'un jouet - il n'est pas très utile pour un échantillon complexe comme celui-ci.
J'ai simplement suggéré une telle tâche sous la forme d'un concours, afin que les participants ne se fassent pas chier les uns les autres, mais puissent réellement montrer leurs compétences et ainsi se faire respecter.
Prouvez que vous êtes capable de quelque chose, au lieu de vous contenter d'agiter l'air ici - vous n'avez donné aucune preuve de solutions complètes, mais seulement une déclaration selon laquelle vous avez trouvé une méthode miracle pour sélectionner les prédicteurs. J'ai l'impression que votre hochet n'est qu'un jouet - il n'est pas très utile pour un échantillon complexe comme celui-ci.
Il ne faut pas "sentir" mais poster le code et les résultats du code.
Très gourmand ! Et avide à cause de la paresse.
Il ne faut pas se contenter d'afficher le code et les résultats du code, il faut aussi afficher les 500$ et toutes les réponses, puis s'allonger sur le canapé et "sentir" avec une poche plus légère, mais avec le résultat.
Alors ne soyez pas paresseux - essayez de résoudre le problème !
En ce qui concerne les sensations, j'écris en me basant sur le fait que j'ai essayé, et que soit je l'ai mal utilisé, soit il n'est vraiment d'aucune utilité pour les échantillons complexes.
J'ai ma propre méthode pour extraire des informations utiles, et je veux donc la comparer à d'autres.