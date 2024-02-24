L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2136
bien sûr que vous pouvez, mais vous devez définir la tâche correctement
Eh bien, qu'Alexandre donne le fichier avec les ticks (je pense qu'il en a des non filtrés) et décrive les critères que la série amincie devrait remplir.
Pourquoi entasser des dizaines d'indicateurs MO à former quand on peut enseigner à partir de points dans l'espace (patterns). Le programme produira une solution sans erreur.
Je vous ai expliqué ce qu'est un indicateur, avec des couleurs comme un enfant, et vous continuez à remuer les mêmes choses.
Si vous savez comment prendre une décision infaillible, pourquoi avez-vous besoin de MOI ?
Eh bien, laissez Alexander vous donner un fichier avec des ticks (je pense qu'il en a des non filtrés) et décrire les critères qu'une série amincie devrait remplir.
Je ne suis pas intéressé par ça...
Vous ne comprenez pas ce qu'est un indicateur, ou plutôt un filtre...
Un indicateur est une formule mathématique (filtre ) qui transforme l'information originale en quelque chose de meilleur (filtré ).
Lorsque vous tracez une ligne de tendance le long des extrema pour filtrer un événement, vous créez une transformation mathématique(filtre)== indicateur
Mais ensuite, par ignorance, vous criez que cela ne fonctionne pas)) - paradoxe)).
Plus précisément, le problème de la pensée stéréotypée ...
POINT))
Les formules scientifiques ne vous rapprocheront pas du succès).
Pour cela, il faut comprendre le marché.
C'est là le problème.
Il ne s'agit pas de formalismes scientifiques, mais de concepts généralement acceptés...
Il est nécessaire que les gens parlent la même langue, alors et seulement alors il y a une chance qu'ils se comprennent...
Un modèle de marché ne peut être construit à partir des relevés d'indicateurs.
Un modèle ne peut être construit que par la position de points dans l'espace.
Dans notre cas, par la position des points sur le plan du graphique.
Les indicateurs sont créés pour décrire l'état du marché en mettant en évidence les informations importantes, selon l'avis du créateur de l'indicateur. Si l'information mise en évidence, parfois par transformation, est vraiment importante pour les participants au marché, alors l'indicateur améliorera le modèle de négociation (et non le modèle de marché).
En général, je ne comprends pas pourquoi vous avez soudainement décidé que je n'utilisais que des indicateurs, car j'ai compris les oscillateurs. Dans mon article, j'ai montré que les indicateurs de l'ensemble des livraisons standard peuvent être utiles, le niez-vous ?
Opinion erronée et contradictoire.
Qui dit que les points du graphique ne peuvent pas être des points indicateurs ?
D'ailleurs, les indicateurs les plus utiles sont ceux qui structurent la surface du graphique.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
En fait, tout ce qu'il faut prévoir, c'est la vitesse de la ligne de tendance supérieure et inférieure tracée à partir des deux derniers extrema,
sur la base de la vélocité, nous pouvons construire (extrapoler) les rayons de tendance prédits
Non. Je ne nie pas l'utilité des indicateurs, même des oscillateurs. Mais vous ne pouvez pas construire un modèle de machine sur eux qui prendra en compte la variation réelle du prix en pips. Ce point est important pour décider d'acheter ou de vendre. Le signal sera là. Mais la longévité est très discutable.
Un modèle de marché doit être construit à des prix et des moments précis. La reconnaissance par la machine implique une caractéristique sous forme de prix, et non une dérivée floue dans le temps de celle-ci.
Opinion erronée et contradictoire.
Qui dit que les points d'un graphique ne peuvent pas être des points indicateurs ?
D'ailleurs, les indicateurs les plus utiles sont ceux qui structurent la surface du graphique.
Tout à fait vrai. Le graphique lui-même est l'indicateur de l'évolution des prix.
Je dis simplement qu'il est plus rentable d'utiliser un point deprix dans le temps pour le MO qu'un brouillard de quelque makdi ou stochastique.
J'ai perdu tout intérêt à vous parler.))