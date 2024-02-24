L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2135

Alexander_K:

Non. Je pense au Graal tout le temps et le travail me fait penser au travail.


Donc je dois réduire les tics ?

Peut-être que tu peux utiliser la NS pour trouver comment réduire les tiques.

Chargez une série de tics et laissez le réseau neuronal éclaircir le fil jusqu'à ce qu'il satisfasse certaines conditions.

Laissez les experts vous dire si c'est possible ou non...

 
Aleksey Vyazmikin:

...

Un modèle de marché ne peut être construit à partir des relevés d'indicateurs.

Un modèle ne peut être construit que par la position de points dans l'espace.

Dans notre cas, il s'agit de la position des points sur le plan du graphique.

 
Evgeniy Chumakov:


Alors, les tics doivent-ils être allégés ?

Peut-être que tu peux utiliser la NS pour trouver comment réduire les tiques.

Chargez une série de tics et laissez le réseau neuronal éclaircir le fil jusqu'à ce qu'il satisfasse certaines conditions.

Laissez les experts vous dire si c'est possible ou non...

Bien sûr, c'est possible, mais vous devez définir la tâche de manière judicieuse.

 
Uladzimir Izerski:

Un modèle de marché ne peut être construit à partir des relevés d'indicateurs.

Un modèle ne peut être construit que par la position de points dans l'espace.

Dans notre cas, par la position des points sur le plan du graphique.

Une carte a un plan ?

 
mytarmailS:

Le graphique a-t-il un plan ?

Mon écran est plat, le graphique est plat sur celui-ci. Peut-être que le vôtre est aussi rond qu'un globe, alors je vous envie).

Voici un exemple simple d'une machine reconnaissant un modèle de marché à partir de 8 points sur un plan.

La machine reconnaît le modèle de marché et donne une réponse exacte sans ambiguïté. "1837". L'actuelle 4 heures.

Il s'agit de l'exemple le plus simple.

i_19

 
Uladzimir Izerski:

Mon écran est plat, le graphique est plat sur celui-ci. Peut-être que le vôtre est aussi rond qu'un globe, alors je vous envie).

J'adore ce recâblage .....


Il en découle que les indicateurs ne fonctionnent pas car leurs points ne sont pas situés sur un plan.

Uladzimir Izerski:

Un modèle de marché ne peut être construit à partir des relevés d'indicateurs.

Un modèle ne peut être construit que par la position de points dans l'espace.

Dans notre cas, par la position des points sur le plan du graphique.

Ils ne mentent pas ou vous avez un moniteur rond séparé pour les indicateurs ?

En fait, je comprends ce que vous essayez de dire, mais vous vous trompez...

J'aurais dû le préciser : je forme mon modèle en utilisant les extrema de prix, des combinaisons de positions extrêmes les unes par rapport aux autres qui forment un modèle.

TOUTES ! !!

 

Ces chiffres ne vous disent rien. Ils constituent une information pour la machine sur l'emplacement des points dans l'espace. Vous construisez un modèle de marché à partir d'eux. Il existe très peu de modèles simples. Ils changent périodiquement, mais ils sont constamment répétés. C'est le modèle des graphiques comme les graphiques financiers.

Vous pouvez créer une structure complexe dans laquelle vous pouvez voir les plus petits détails du comportement du marché pour une analyse précise.

Je ne suis pas un programmeur, je ne peux donc pas construire de structures complexes. Je ne fais tout que superficiellement. Je ne peux pas trouver une personnalité décente pour un travail général.

 
mytarmailS:

J'adore ces re-shoots .....


Il s'ensuit que les indicateurs ne fonctionnent pas car leurs points ne sont pas situés sur le plan

Ne le sont-ils pas, ou avez-vous un moniteur rond séparé pour les indicateurs ?

En fait, je comprends ce que vous essayez de dire, mais vous l'avez mal formulé...

J'aurais dû le préciser : je forme mon modèle en utilisant les extrema de prix, des combinaisons de positions extrêmes les unes par rapport aux autres qui forment un modèle.

TOUTES ! !!

Quel est le rapport avec leremodelage ?

Un modèle de marché ne peut être construit à partir des relevés d'indicateurs. POINT.

Je pense que le mot "modèle" est clair.

Je ne comprends pas du tout comment construire un modèle à partir d'oscillateurs.

 
Uladzimir Izerski:

Qu'est-ce que cela a à voir avec l'over-shifting ?

Vous ne pouvez pas construire un modèle de marché à partir de lectures d'indicateurs. POINT.

Vous ne comprenez pas ce qu'est un indicateur, ou plutôt un filtre...

Un indicateur est une formule mathématique (un filtre ) qui transforme l'information brute en quelque chose de qualitatif (filtré).

Lorsque vous tracez une ligne de tendance le long des extrema pour filtrer un événement, vous créez une transformation mathématique(filtre)== indicateur


Mais ensuite, par ignorance, vous criez que cela ne fonctionne pas)) - paradoxe)).

Plus précisément, le problème de la pensée stéréotypée ...

DOT))


Le filtre peut être tout, le système de trading lui-même est un filtre qui utilise toutes les informations disponibles pour faire un choix d'achat/vente/retrait.

 
Pourquoi entasser des dizaines d'indicateurs du ministère de la Défense pour la formation alors que vous pouvez enseigner à partir de points dans l'espace (modèles). Le logiciel produira une solution sans erreur.
