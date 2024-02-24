L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2137
J'ai perdu tout intérêt à vous parler))
pas de problème)
Non. Je ne nie pas l'utilité des indicateurs, même des oscillateurs. Mais vous ne pouvez pas construire un modèle de machine sur eux qui prendra en compte la variation réelle du prix en pips. Ce point est important pour décider d'acheter ou de vendre. Le signal sera là. Mais la longévité est très discutable.
Un modèle de marché doit être construit à des prix et des moments précis. La reconnaissance des machines implique une caractéristique sous forme de prix, et non un dérivé flou de celui-ci.
Je ne vise pas un modèle de marché, seulement à profiter des mouvements de prix.
Je n'ai pas essayé les modèles sur les oscillateurs à partir de l'article seul, et je ne sais pas ce qui en sortirait, si vous aviez lu l'article vous sauriez que ce ne sont pas seulement des oscillateurs qui sont utilisés là. Cependant, leur utilité s'est avérée extrêmement élevée.
La longévité du modèle dépend de la récurrence des événements, et les oscillateurs sont capables d'agréger parfaitement les événements indépendamment de l'échelle de prix des indicateurs en valeur absolue, ils sont principalement affûtés sur la variation relative des indicateurs, ainsi même une variation importante du prix en pips leur permet de rester dans leur zone de probabilité, ce qui facilite l'apprentissage. Par conséquent, la nature même des oscillateurs facilite la création de modèles stables.
En fait, il suffit de prévoir la vitesse des lignes de tendance supérieure et inférieure tracées à partir des deux derniers extrema,
à partir de la vélocité, nous pouvons construire (extrapoler) les rayons de tendance prédits
Nous avons donc besoin de modèles de régression. C'est plus compliqué avec la ligne supérieure (ligne limite).
Il est comme un robot, suivant un algorithme... qui a été répété pour la troisième ou quatrième fois aujourd'hui...
D'abord, il dit qu'on raconte des conneries, puis il dit qu'il ne sait rien du MO, et ensuite, quand on lui demande "Qu'est-ce que vous faites et comment", il dit une profonde pensée philosophique comme "l'eau descend / le feu monte" et disparaît, puis tout se répète de la même façon... ))
Vous avez donc besoin de modèles de régression. C'est plus compliqué avec la ligne supérieure (ligne limite).
Oui, j'ai essayé cela il y a de nombreuses années, cela n'a pas très bien fonctionné, les niveaux horizontaux sont meilleurs, mais je n'avais pas d'expérience à l'époque, peut-être que je n'ai pas bien traité les données.
=====
J'ai réfléchi pendant un certain temps, maintenant je vois définitivement la préparation des données d'une manière différente qu'avant.... bien, vous pouvez essayer
===========
Au fait, une énigme fantastique.
Quelqu'un sait-il comment prétraiter les données pour que l'OMA puisse voir qu'il s'agit du même motif, comment le rendre invariant à la taille du motif ?
lesréseaux convolutionnels ne comptent pas...
Je me demande si quelqu'un le sait.
Je ne suis pas stressé :) Parfois, des questions et des affirmations inattendues comme celles de mon adversaire me permettent de structurer ma pensée pour une réponse, ce qui est utile.
Oui, j'ai essayé ça il y a plusieurs années et ça n'a pas très bien marché, les niveaux horizontaux sont meilleurs, mais je n'avais pas d'expérience à l'époque, peut-être que je n'ai pas bien traité les données.
=====
J'y ai réfléchi, et je vois maintenant toute la préparation des données d'une manière bien différente qu'avant.... bien, ça vaut la peine d'essayer.
Cela vaut la peine d'essayer.
Il faut décider d'une métrique à rechercher, la vitesse ne fonctionnera pas à cause de la volatilité différente. Vous avez besoin d'un élément comme le SCO, et d'un autre élément qui puisse caractériser le segment.
Je me demande si quelqu'un le sait.
Dans mes prédicteurs, je décris la position relative des nœuds voisins. J'obtiens un vecteur comme celui-ci à la sortie de N valeurs.
Cela vaut la peine d'essayer.
Nous devons décider d'une métrique à rechercher, la vitesse ne fonctionnera pas à cause de la volatilité différente. Nous avons besoin de quelque chose comme le SCO et quelque chose d'autre qui puisse caractériser le segment.
cela fonctionnera si le problème de l'invariance est résolu
Alors, les tics doivent-ils être allégés ?
Peut-être que tu peux utiliser la NS pour trouver comment réduire les tiques.
Chargez une série de tics et laissez le réseau neuronal affiner le flux jusqu'à ce qu'il satisfasse certaines conditions.
Laissez les experts vous dire si c'est possible ou non...
Peut-être, les tics sont en perspective, je les collectionne sur M1.