L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2139
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je ne cherche pas à créer un modèle de marché, je cherche seulement à profiter des mouvements de prix...
Le but le plus vrai ! Et pour moi, le revenu est le critère le plus correct pour évaluer les modèles/approches, n'importe quoi, un revenu stable.
c'est une simple comparaison logique de tout à tout le monde, c'est primitif et direct.
primitif parce que vous pouvez le décrire plus précisément.
c'est stupide parce que tu ne peux pas faire l'inverse.
Exactement maraque. Jusqu'à présent, j'ai décrit les tendances des barres pures selon Williams, du max min du premier ordre, du max min du deuxième ordre et du max min du troisième ordre. et les taux comptent. Je le code comme TrUpB_1 TrDnEx1_0 - c'est un plat. On parle de tendance du second ordre lorsque la tendance ne change pas de direction après l'apparition d'extrema du second ordre.
Les états individuels sont aussi un rétrécissement et un élargissement du couloir défini par la vitesse entre les extrema du même ordre. Il existe également un JumpUp et un bar fence - il s'agit du cas où les creux des maximums de premier ordre alternent après une barre dans la suivante. C'est un problème, il semble facile à identifier, mais les données sont trop différentes. En général, c'est lorsque plusieurs barres sont comme une clôture, c'est-à-dire qu'elle est plus épaisse qu'un couloir normal.
Une tendance est également définie par le rapport entre l'écartement du corps (corridor) et le maximum minimum, bien que ce ne soit pas très correct. Il peut s'agir d'un couloir plat et mince et sa longueur peut être déterminée uniquement par le temps d'existence, probablement, nous devrions compter le nombre de barres. C'est vraiment compliqué, les points et le temps... Je n'ai pas encore trouvé la solution. Apparemment, si la largeur du couloir est normale pour une gamme, il s'agit d'un plat, et si elle est plus large, il s'agit d'une clôture.
Eh bien, en général, un monde aussi intéressant s'obtient sur 132 barres))). Je planifie la logique de pénétration des canaux en fonction de l'état des séries et des états précédents.
Les messages privés qui vous sont adressés sont fermés, écrivez à vous-même.
Ils sont ouverts aux amis.
Eh bien, en général, un monde aussi intéressant se révèle sur 132 bars)))). Je planifie la logique de rupture de la chaîne en fonction de l'état de la série et des états précédents.
Lorsque vous franchissez le canal, négociez-vous vers l'intérieur ou vers l'extérieur ?
Lorsque le canal est franchi, la transaction se fait-elle vers l'intérieur du canal ou vers l'extérieur ?
A l'extérieur. L'intérieur est plus difficile. Bien que tout dépende de la condition. C'est juste que l'algorithme vers l'extérieur est évident. A l'intérieur nous devrions penser)))
Je me marie juste. Jusqu'à présent, je l'ai décrit sur la piste de Williams..........
ne l'a pas obtenu)
Je ne comprends pas.)
Eh bien, la question portait sur le codage de l'État BP. Je voulais d'abord utiliser des chiffres, mais j'ai ensuite compris que je ne pouvais pas me souvenir de tout, et j'ai donc décidé de montrer les régions stationnaires en texte abrégé. Oh, et tu es ami avec Williams ? Des extrema à court, moyen et long terme ? J'ai les premier, deuxième et troisième ordres. En bref, écrivez dans les commentaires du code. Williams est plus informatif que ZZ.
Eh bien, la question portait sur le codage du statut BP. Au début, je voulais utiliser des numéros, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me souvenir de tout, alors j'ai décidé de marquer les sections stationnaires en texte abrégé. Oh, et tu es ami avec Williams ? Des extrema à court, moyen et long terme ? J'ai les premier, deuxième et troisième ordres. En bref, écrivez dans les commentaires du code. Et Williams est plus informatif que ZZ.
Je ne suis pas un ami, je voulais dire autre chose, Williams a peu de chance de fonctionner ici.
Je ne le suis pas, je parlais d'autre chose, Williams ne va pas travailler ici.
Je ne parle pas de Williams, il est un exemple, je me suis emporté. Je parle du codage. Eh bien, je suppose que je n'ai pas tout compris. J'essaie juste d'expliquer comment faire les données en zigzag de différentes échelles, en unités de données relatives, peut-être que cela aidera.
Je ne parle pas de Williams, il est un exemple, il s'est emporté. Je parle du codage. Je suppose que je n'ai pas tout compris. Sur la façon de faire les données en zigzag de différentes échelles, en unités relatives pour préparer les données, peut-être et aidera.
Pour vérifier la stratégie avec les lignes de tendance et pour tout convertir en symboles, alors à quoi bon ? )))
D'ailleurs je sais comment faire, j'étais juste curieux d'entendre d'autres options ...
Je ne sais pas... J'ai rédigé une première ébauche pour ainsi dire de l'algorithme, la généralisation n'est pas très bonne mais parfois c'est une bonne supposition.
Si quelqu'un veut s'y frotter, nous pouvons discuter de la manière de représenter les données pour que l'AMO puisse y comprendre quelque chose, même si je n'ai pas encore essayé directement sans normalisation.