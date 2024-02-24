L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2120
Hum... Alors pourquoi les MO n'ont-ils pas de statistiques positives ? Parce que l'ACF d'une série d'incréments de marché est différente de 0 et devrait donc être prévisible. Évidemment, parce que la deuxième condition de prévisibilité selon Kolmolgorov n'est pas remplie - il n'y a pas de constance de l'attente pour tout échantillon de données. Qu'est-ce qu'il y a ?
Est-ce l'ACF des prix ? Si pour le prix il n'est pas très différent de l'ACF du SB, mais l'ACF des retours comme un bruit blanc, sur des données normales, non contrôlées par les maîtres ACF, à la fréquence plus élevée (minutes et plus) la composante négative apparaît, si le prix est formé de transactions, mais pas moyen (bit/ofer), mais les transactions influencent les offres et les demandes et il y a une pseudo régularité inverse, mais nous ne pouvons pas gagner sur elle.
Et " alors pourquoi les MO n'ont-ils pas de statistiques positives ? "parce que les données qu'ils utilisent sont stériles, elles n'ont pratiquement aucun modèle qui puisse être échangé, il faut plus de données, de meilleures données, de nouveaux types de données, etc.
Mais un résultat négatif est aussi un résultat, le MO vous permet de "mettre tous les points sur les i". En fait, la MO n'est qu'une extension des statistiques, les "statistiques heuristiques", qui offrent des moyens plus puissants d'extraire des modèles de données et de prouver de manière plus ou moins fiable l'existence de régularités dans ces données, contrairement à l'AT et à l'optimisation des mashups.
Quelle est donc votre approche du marché ?
Alors, quelle est votre approche du marché ? car la philosophie est la même jusqu'à présent.
Il y avait différentes approches, en ce moment j'essaie de rassembler une liste de certains "états du marché cible", qui pouvaient être mieux prédits que les rendements, qui étaient ensuite négociés par des stratégies conventionnelles de tendance ou de retournement, des "états" comme trnd-flat, "avec et sans motifs", marché calme - agité, etc. Il est probablement évident pour tous que le marché n'est pas toujours le même, il faut trader quand il ne l'est pas.
Et cela n'a aucun sens de m'interroger sur mon "approche du marché" car je n'ai même pas gagné un million de dollars en tradant, encore moins un lakh, j'essaie ceci et cela, c'est intéressant comme jeu, mais je n'ai pas de quoi me vanter.
Au fur et à mesure, les fréquences et éventuellement les phases flottent... Les amplitudes se maintiennent...
Voici la prévision pour 500 points du modèle ajusté sur l'historique de 10k de 4 harmoniques
Nous pouvons voir que la prévision est exacte pour les 500 points, mais que les fréquences sont fluctuantes et utilisent un algorithme incompréhensible.
Et ceci est un exemple, parfois c'est encore pire.
Je n'ai pas eu de succès avec les ondes, mais je n'ai pas eu de chance avec eux. J'ai échoué avec les ondes, les spectrogrammes des incréments du marché sont indiscernables des spectrogrammes du bruit blanc, hélas, du moins dans mes expériences, mais je connais des gars qui prétendent le contraire et battent leur coulpe.
Mes réflexions à ce sujet sont les suivantes : en principe, les vagues devraient avoir leur place. Il est évident que le MO s'efforce de faire du commerce à l'envers, mais cela ne fonctionne pas si bien. Et puisqu'il y a des forces d'inversion, il devrait aussi y avoir des vagues, je pense.
Désolé, bien sûr... Mais comment confondre les incréments du marché et le bruit " blanc " ?
Ici, j'ai juste pris les incréments du GBPCAD pour le mois en cours :
Il y a eu 10 jours de négociation au total. Ces 10 jours ne sont-ils pas visibles sur cette figure ?
En bref. Il n'y a pas de bruit blanc sur le marché, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Et le problème des retraits d'argent n'est pas que le marché soit un processus totalement aléatoire sans mémoire de type Wiener.
Le problème de travailler avec des incréments est que la plupart des TS ne tiennent absolument pas compte de l'heure (spécifiquement - jour de la semaine, heure, minute) d'arrivée de tel ou tel incrément.
Et si nous prenons comme paradigme la thèse : " il faut fournir aux intrants NS tout ce qu'on a sous la main, et ça s'arrangera tout seul ", alors certainement, le temps, avec le rendement, est le principal paramètre d'entrée.
Je l'ai fait et ça n'a rien fait.