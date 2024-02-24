L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2122

Aleksey Vyazmikin:

Je me demande si cette méthode est adaptée aux modèles en bois ou plutôt aux réseaux neuronaux.

mais si vous y réfléchissez, la réponse n'est-elle pas évidente ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Pouvez-vous afficher la fonction de conversion de temps sinus/cosinus ? J'essaierais aussi cette méthode. Dans l'article que j'ai posté, le nombre d'heures était un facteur prédictif significatif. Je me demande si cette méthode est adaptée aux modèles en bois ou plutôt aux réseaux neuronaux.

//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7,  360/24
                     
if(nameInd[nInd]=="Hour")        {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты  360/24 = 360/24/60 = 360/1440

if(nameInd[nInd]=="WeekDay")     {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080

Par code, si buf==0, c'est un sinus, sinon ( buf==1 ) un cosinus.


Les modèles en bois digèrent tout.
Le sinus et le cosinus sont bons pour NS car ils sont déjà normalisés à -1...+1

Si vous comparez cette variante avec le temps numéroté, dites-moi laquelle est la meilleure. Il me semble que cela devrait être 100% cohérent, si vous donnez le jour de la semaine, l'heure et la minute.

Fini la bombe sur les nouveaux principes d'échantillonnage


 
Maxim Dmitrievsky:

quand apprendrez-vous à former/tester ))))

mytarmailS:

quand allez-vous apprendre à former/tester ))))

n'enseignez pas le scientifique.

maintenant j'ai besoin d'un ordinateur puissant...
 
Maxim Dmitrievsky:

peut-être le cerveau en premier ))))

mytarmailS:

peut-être que votre cerveau est le premier ))))

Vous avant mon cerveau... eh bien, vous voyez l'idée.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ouais, ouais, ouais ))))


Comment ne comprenez-vous pas que le "moment présent" prend en compte les caractéristiques du "passé" ?

En apprenant du "maintenant" et en testant du "passé". tu es en quelque sorte en train de jeter un coup d'oeil dans le passé...


Pourquoi le faire à l'envers, cela n'apporte rien .... La stupidité pour le plaisir de la stupidité...



Rappelez-vous, nous avions l'habitude de faire des prédictions basées sur des données "à rebours", rappelez-vous comme nous étions bons pour prédire le passé ????.

Vous faites la même chose maintenant ! !!! scientifique !!! )))

mytarmailS:

ne soyez pas stupide...

 
Maxim Dmitrievsky:

Ne soyez pas stupide.

Qu'est-ce qu'il y a de stupide là-dedans ?

