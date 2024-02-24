L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2122
Je me demande si cette méthode est adaptée aux modèles en bois ou plutôt aux réseaux neuronaux.
mais si vous y réfléchissez, la réponse n'est-elle pas évidente ?
Pouvez-vous afficher la fonction de conversion de temps sinus/cosinus ? J'essaierais aussi cette méthode. Dans l'article que j'ai posté, le nombre d'heures était un facteur prédictif significatif. Je me demande si cette méthode est adaptée aux modèles en bois ou plutôt aux réseaux neuronaux.
//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24
if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440
if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080
Par code, si buf==0, c'est un sinus, sinon ( buf==1 ) un cosinus.
Les modèles en bois digèrent tout.
Le sinus et le cosinus sont bons pour NS car ils sont déjà normalisés à -1...+1
Si vous comparez cette variante avec le temps numéroté, dites-moi laquelle est la meilleure. Il me semble que cela devrait être 100% cohérent, si vous donnez le jour de la semaine, l'heure et la minute.
Fini la bombe sur les nouveaux principes d'échantillonnage
quand apprendrez-vous à former/tester ))))
n'enseignez pas le scientifique.maintenant j'ai besoin d'un ordinateur puissant...
peut-être le cerveau en premier ))))
Vous avant mon cerveau... eh bien, vous voyez l'idée.
Comment ne comprenez-vous pas que le "moment présent" prend en compte les caractéristiques du "passé" ?
En apprenant du "maintenant" et en testant du "passé". tu es en quelque sorte en train de jeter un coup d'oeil dans le passé...
Pourquoi le faire à l'envers, cela n'apporte rien .... La stupidité pour le plaisir de la stupidité...
Rappelez-vous, nous avions l'habitude de faire des prédictions basées sur des données "à rebours", rappelez-vous comme nous étions bons pour prédire le passé ????.
Vous faites la même chose maintenant ! !!! scientifique !!! )))
ne soyez pas stupide...
Qu'est-ce qu'il y a de stupide là-dedans ?