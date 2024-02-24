L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2123
Stupide à propos de quoi ?
Tu écris des trucs dingues.
je pense que nous avons déjà vaincu ceux qui criaient que l'attaquant ne devait être qu'à l'avant, et depuis longtemps.
tout comme quelqu'un qui a crié et craché que les réseaux de convolution ne sont pas utilisés pour les séries temporelles (il y a environ un an, peut-être plus)
OK, n'écoutez pas un imbécile).
comment avez-vous gagné ? vous avez juste parlé et décidé )))) une approche sérieuse
Expliquez-vous d'abord, et moi ensuite, comment il est possible de prédire le point passé, mais le futur...
Bien que, de votre point de vue, cela ne fasse aucune différence que vous prédisiez le passé ou le futur... parce que le modèle n'a vu ni l'un ni l'autre...
une sorte de schizophrène))
Vous vous expliquez d'abord et ensuite moi comment il se trouve que vous pouvezbien prédire le point passé à partir du point actuelet nous le savons, mais vous ne pouvez pas prédire le point futur....
cela a déjà été expliqué, parcourez le forum
Expliquez-moi ça, désolé, j'apprécierais...
tu sais que tu peux naviguer dans ce marécage jusqu'à ce que tu sois trop vieux pour savoir qu'il existe.
Les fiches ne remontent pas si loin, quelques jours tout au plus. La treine a six mois, le test a 20 ans.
le treyn à la fin, afin que le modèle soit aussi proche que possible du moment présent
Vous suggérez que nous nous entraînions pour l'an 2000 et que nous fassions du commerce aujourd'hui.
bye bye.
la logique est boiteuse, mais ok
si le test a 20 ans, alors il n'est pas nécessaire de revenir au moment présent, et si vous voulez revenir au moment présent, alors il n'est pas nécessaire de tester pendant 20 ans ;) vous pouvez trouver les meilleurs modèles dans une période plus courte.
pourquoi prendre la peine de demander si vous êtes toujours en train de débiter vos conneries ?
Je ne sais pas, je suis d'humeur massacrante.
Comment Ivakhnenko recommande de diviser pour que le modèle apprenne correctement.
