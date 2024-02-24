L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2116

Nouveau commentaire
 
Aleksey Vyazmikin:
Non, selon les pourcentages il y a un type de courbe d'apprentissage - sans MOI 40%-45% sont rentables, et avec MOI 60%-65%. Mais pour le trading, ce n'est pas un indicateur, à moins que le profit soit égal à la perte.

Ce serait un indicateur si TP=SL

 
elibrarius:

Ce serait un indicateur si TP=SL

C'est ce que j'ai écrit...

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin:

Faites-moi savoir si vous le trouvez, sinon je vais commencer à construire mon propre vélo :)

elibrarius a suggéré une idée - il suffit de construire un arbre ramifié et de l'utiliser à la place du clustering, en prenant des informations des feuilles afin de réduire la classe majoritaire.

Je ne comprends pas ce que vous écrivez et ce que cela a à voir avec le clustering.

 
Maxim Dmitrievsky:

Je ne comprends pas ce que vous écrivez et ce que cela a à voir avec le clustering.

Il s'agit essentiellement d'un regroupement avec la cible en tête.

Avez-vous réussi à trouver quelque chose d'utile sur ce sujet ?

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin:

Il s'agit essentiellement d'un regroupement avec la cible en tête.

Avez-vous pu trouver quelque chose d'utile sur ce sujet ?

Le clustering basé sur les objectifs n'existe pas.

 
Maxim Dmitrievsky:

le clustering basé sur la cible n'existe pas.

Dans les manuels scolaires - probablement :)

Il s'agit simplement d'un regroupement par un nombre limité d'attributs.
[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin:

Dans les manuels scolaires - probablement :)

C'est un regroupement basé sur un nombre limité d'attributs.

Lisez ce qu'est le clustering, je ne veux pas vous ennuyer avec ça.

[Supprimé]  
Aleksey Vyazmikin:

Avez-vous pu trouver quelque chose d'utile sur ce sujet ?

il s'agit d'une étude sérieuse sur l'équilibre des classes, pas encore terminée

 
Maxim Dmitrievsky:

il n'existe pas de regroupement avec la cible à l'esprit

Chaque feuille peut être appelée un cluster avec un partitionnement maximal des classes.
Vous étiez vous-même d'accord avec mon idée similaire il y a environ six mois.
[Supprimé]  
elibrarius:
Chaque feuille peut être appelée un cluster avec une séparation maximale des classes.
Vous étiez vous-même d'accord avec une idée similaire de la mienne il y a environ six mois.

Je ne sais pas de quoi vous discutez ici.

il y a 2 espaces de caractéristiques (j'ai pris 5 composants principaux de chacun)

Dans le cas d'un échantillonnage aléatoire des transactions :

Dans le cas d'un regroupement en 2 clusters :

Problème : trouver le compromis entre des étiquettes correctes et une bonne répartition des classes.

Dans le cas d'un simple clustering, les étiquettes sont bien sûr inadaptées à la négociation.

Dans le cas de l'échantillonnage des transactions, l'espace des caractéristiques n'est pas bon.

1...210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123...3399
Nouveau commentaire