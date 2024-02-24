L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2114
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Maxim, comment on installe ce truc ?
Qu'est-ce que id_tl ?
Je ne sais pas, j'ai besoin d'un lien.
peut-être l'id_tl des exemples transformés simplement
Merci ! Tout s'est arrangé.
Je pense que c'est la bonne chose à faire - juste convertir l'entraînement, parce que sur le test, on passe juste au contrôle - donc je l'ai fait, mais le résultat est très étrange - le logloss d'erreur dépasse 1 sur l'échantillon de test et augmente - comment cela peut-il être - je suis choqué.
vous pouvez essayer différentes choses, juste pour voir
Voici un bon carnet de notes https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasets
vous pouvez copier et tester
Je ne sais pas, j'ai besoin d'un lien.
Probablement que les particularités des exemples transformés ont juste
C'est le même article - rien n'y est clair.
C'est toujours le même article - rien n'y est clair.
c'est copié, je vous ai donné un lien vers l'original.
vous pouvez essayer différentes choses, juste pour voir
Voici un bon carnet de notes https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasets
que vous pouvez copier et vérifier.
Voici donc l'original de l'article que je regardais en russe.
c'est du copyedit, je t'ai donné un lien vers l'original.
Mais à quoi bon - il n'y a aucune information de toute façon - le code a été arraché.
A quoi bon - il n'y a toujours pas d'information - le code est arraché.
Tout y est parfaitement écrit. Je n'ai pas de classes de déséquilibre, mais je les créais artificiellement, juste pour voir
tout est parfaitement écrit là. Je n'ai pas de classes de déséquilibre, mais je les ai créées artificiellement, juste pour le spectacle.
Il s'est avéré que la méthode des "liens de Tomek" n'égalise pas l'échantillon - elle a réduit le nombre de lignes nulles de 4005 à 3402, je pensais donc qu'elle ne fonctionnait pas.
Il s'est avéré que la méthode "Tomek links" n'égalise pas l'échantillon - elle a réduit le nombre de lignes nulles de 4005 à 3402, c'est pourquoi je pensais qu'elle ne fonctionnait pas.
Uh-huh. Vous devez d'abord sur-échantillonner, puis augmenter le volume
Jusqu'à présent, le sur-échantillonnage n'a rien donné, mais "tome" a un peu amélioré les résultats - cela signifie qu'il y a quelque chose dans les données, l'essentiel est de creuser correctement.
Histogramme des modèles avec différents paramètres de quantification sur l'échantillon.