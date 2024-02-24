L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1924
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je sais)) J'ai écrit sur dbscan à la page précédente.)
Mais avec lui aussi, il y aura des tracas, d'abord, avec des clusters tous pareils il faudra jouer autour et ensuite il est sauvagement lent à reconnaître les nouvelles données.
J'ai lu quelque part ou le paquet est prévu pour faire ou dans la puce p-studio devait apparaître - que le cluster sera manuellement sélectionnable, directement avec la souris, n'a pas entendu parler de lui ?
Il n'y a pas besoin d'inventer des choses. C'est l'implémentation la plus rapide de hdbscan dans R. Et il n'y a pas besoin de jouer, il suffit de connaître les paramètres et de les utiliser. J'ai lu quelque part, un homme a dit - ce n'est pas pour le MO.
Bonne chance
Mêmes données mais cible avec trois classes
Dans l'ordre :
dans le premier code.
comment y faire face ? )
Pas besoin de l'inventer. C'est l'implémentation la plus rapide de hdbscan dans R.
.
Et vous n'avez pas besoin de jouer, il vous suffit de connaître les paramètres et de l'utiliser. J'ai lu quelque part, un homme a dit - ce n'est pas pour le MO.
En modifiant les paramètres, j'ai dit que je m'amusais. Il est certain que ces grappes ne seront pas atteintes du premier coup, mais c'est tout...
J'ai obtenu quelque chose comme ça.
Eh bien, c'est intéressant. Merci pour le conseil.
Et ces conversions
umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> test1.sumapEst-ce que cela remplace le prédicat standard ? Vous devez soumettre de nouvelles données ici, n'est-ce pas ?
Bonjour à tous !
Peut-être quelqu'un peut-il me conseiller - J'ai été confronté à un problème : aucun courtier de rf ne permet d'ouvrir des transactions sur mt5 en utilisant python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade). Tous les courtiers donnent une erreur :"comment=Unsupported filling mode". En même temps, mes trades sont ouverts avec MetaQuotes demo sur mt5 developer.
Veuillez me conseiller sur la manière de traiter ce problème. Quelqu'un a-t-il trouvé un courtier fiable qui permet de négocier avec python ?
Bonjour à tous !
Peut-être quelqu'un peut-il me conseiller - J'ai été confronté à un problème : aucun des courtiers de rf ne permet d'ouvrir des transactions sur mt5 en utilisant python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade).
Tous les courtiers donnent une erreur :"comment=Unsupported filling mode". En même temps, mes trades sont ouverts avec MetaQuotes demo sur mt5 developer.
Veuillez me conseiller sur la manière de traiter ce problème.
Essayez l'exemple de order_send, mais utilisez "ORDER_FILLING" au lieu de "ORDER_FILLING".
utilisez 'ORDER_FILLING_FOK' ou 'ORDER_FILLING_IOC' à la place.
Essayez l'exemple de order_send, mais au lieu de
utiliser 'ORDER_FILLING_FOK' ou 'ORDER_FILLING_IOC'.
Vladimir,
aidé, merci !!!
Et ces transformations.Est-ce que c'est au lieu de la prédiction standard ? Vous devez introduire de nouvelles données ici, n'est-ce pas ?
Oui, c'est une sorte de préfixe. Et c'est là le principal avantage de cette formule.
Oui, c'est une sorte de préfet. Et c'est là le principal avantage de cette formule.
Eh bien, dans le paquet "umap", vous pouvez simplement utiliser les prédictions pour faire des prédictions, mais je n'ai pas entendu parler de l'ajout d'une cible au paquet. En tout cas, merci pour les nouveaux axpyriens.
Que pensez-vous de ces résultats ? Est-il préférable d'être classé avec ce paquet ?
Aucune recherche n'a été faite sur la meilleure façon de normaliser les entrées : incrémentale, soustraction ma, fenêtre glissante ?
https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series
Vous devez différencier jusqu'à ce que le test ADF commence à passer, c'est-à-dire que les incréments deviennent stationnaires. Mais il est possible d'aller un peu plus loin.
Il s'agit, d'une part, de maintenir les données dans la plage connue du réseau neuronal et, d'autre part, de perdre le moins d'informations possible.