L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1924

Nouveau commentaire
 
mytarmailS:


Je sais)) J'ai écrit sur dbscan à la page précédente.)

Mais avec lui aussi, il y aura des tracas, d'abord, avec des clusters tous pareils il faudra jouer autour et ensuite il est sauvagement lent à reconnaître les nouvelles données.

J'ai lu quelque part ou le paquet est prévu pour faire ou dans la puce p-studio devait apparaître - que le cluster sera manuellement sélectionnable, directement avec la souris, n'a pas entendu parler de lui ?

Il n'y a pas besoin d'inventer des choses. C'est l'implémentation la plus rapide de hdbscan dans R. Et il n'y a pas besoin de jouer, il suffit de connaître les paramètres et de les utiliser. J'ai lu quelque part, un homme a dit - ce n'est pas pour le MO.

Bonne chance

 

Mêmes données mais cible avec trois classes

resdimX1_relabeled

 
Vladimir Perervenko:

Dans l'ordre :

dans le premier code.

Error in evalq({ : object 'env' not found

comment y faire face ? )

Vladimir Perervenko:

Pas besoin de l'inventer. C'est l'implémentation la plus rapide de hdbscan dans R.

Je n'invente rien, je parle de la pratique et je parle du paquet "dbscan", essayez de l'entraîner sur un grand réseau de données et ensuite essayez de reconnaître disons seulement 5k nouvelles données et voyez
.


Vladimir Perervenko:

Et vous n'avez pas besoin de jouer, il vous suffit de connaître les paramètres et de l'utiliser. J'ai lu quelque part, un homme a dit - ce n'est pas pour le MO.

En modifiant les paramètres, j'ai dit que je m'amusais. Il est certain que ces grappes ne seront pas atteintes du premier coup, mais c'est tout...


J'ai obtenu quelque chose comme ça.

Eh bien, c'est intéressant. Merci pour le conseil.



Et ces conversions

 umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, 
                 verbose = TRUE) -> test1.sumap
Est-ce que cela remplace le prédicat standard ? Vous devez soumettre de nouvelles données ici, n'est-ce pas ?
 

Bonjour à tous !

Peut-être quelqu'un peut-il me conseiller - J'ai été confronté à un problème : aucun courtier de rf ne permet d'ouvrir des transactions sur mt5 en utilisant python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade). Tous les courtiers donnent une erreur :"comment=Unsupported filling mode". En même temps, mes trades sont ouverts avec MetaQuotes demo sur mt5 developer.

Veuillez me conseiller sur la manière de traiter ce problème. Quelqu'un a-t-il trouvé un courtier fiable qui permet de négocier avec python ?

 
Elvin Nasirov:

Bonjour à tous !

Peut-être quelqu'un peut-il me conseiller - J'ai été confronté à un problème : aucun des courtiers de rf ne permet d'ouvrir des transactions sur mt5 en utilisant python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade).

Tous les courtiers donnent une erreur :"comment=Unsupported filling mode". En même temps, mes trades sont ouverts avec MetaQuotes demo sur mt5 developer.

Veuillez me conseiller sur la manière de traiter ce problème.

Essayez l'exemple de order_send, mais utilisez "ORDER_FILLING" au lieu de "ORDER_FILLING".

    "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

utilisez 'ORDER_FILLING_FOK' ou 'ORDER_FILLING_IOC' à la place.

Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / order_send
Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / order_send
  • www.mql5.com
[in]  Структура типа MqlTradeRequest, которая описывает требуемое торговое действие. Обязательный неименованный параметр. Пример заполнения запроса и состав перечислений смотрите ниже. Идентификатор эксперта. Позволяет организовать аналитическую обработку торговых ордеров. Каждый эксперт может выставлять свой собственный уникальный...
 
Vladimir Karputov:

Essayez l'exemple de order_send, mais au lieu de

utiliser 'ORDER_FILLING_FOK' ou 'ORDER_FILLING_IOC'.

Vladimir,

aidé, merci !!!

 
mytarmailS:



Et ces transformations.

Est-ce que c'est au lieu de la prédiction standard ? Vous devez introduire de nouvelles données ici, n'est-ce pas ?

Oui, c'est une sorte de préfixe. Et c'est là le principal avantage de cette formule.

 
Vladimir Perervenko:

Oui, c'est une sorte de préfet. Et c'est là le principal avantage de cette formule.

Eh bien, dans le paquet "umap", vous pouvez simplement utiliser les prédictions pour faire des prédictions, mais je n'ai pas entendu parler de l'ajout d'une cible au paquet. En tout cas, merci pour les nouveaux axpyriens.

Que pensez-vous de ces résultats ? Est-il préférable d'être classé avec ce paquet ?

 
Aucune recherche n'a été effectuée sur la meilleure façon de normaliser les entrées : incrémentale, soustraction ma, fenêtre glissante ?
[Supprimé]  
Rorschach:
Aucune recherche n'a été faite sur la meilleure façon de normaliser les entrées : incrémentale, soustraction ma, fenêtre glissante ?

https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series

Vous devez différencier jusqu'à ce que le test ADF commence à passer, c'est-à-dire que les incréments deviennent stationnaires. Mais il est possible d'aller un peu plus loin.

Il s'agit, d'une part, de maintenir les données dans la plage connue du réseau neuronal et, d'autre part, de perdre le moins d'informations possible.

philipperemy/fractional-differentiation-time-series
philipperemy/fractional-differentiation-time-series
  • philipperemy
  • github.com
The animation shows the derivative operator oscillating between the antiderivative (α=−1: y = ​1⁄2⋅x2) and the derivative (α = +1: y = 1) of the simple function y = x continuously.
1...191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931...3399
Nouveau commentaire