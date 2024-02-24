L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1918
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
attraper
vous pouvez aussi jouer avec les paramètres umap, il y a des métriques, la proximité, les k-voisins
Regardez la vinette, il y a beaucoup de choses là-bas.
aller à
Vous pouvez également jouer avec les paramètres umap, comme la métrique, la proximité, les k-voisins.
Regarde dans la vinette, il y a beaucoup de choses là-dedans.
Intéressant, merci ! À en juger par la photo, des déchets ? :)
Je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Je comprends que j'ai R périmé - comment le mettre à jour ? :)
Intéressant, merci ! À en juger par la photo, c'est de la camelote ? :)
Je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Je comprends que mon R est périmé - comment le mettre à jour ? :)
Je pense que oui, je vais devoir le mettre à jour.
Je suppose que oui, c'est nul :))
Lorsque vous obtenez 1000 attributs significatifs, vous devez faire quelque chose.
Bonjour à tous. Voici le suivi de mon compte. Il montre tout pour faire taire tout le monde à jamais. Si vous êtes des perdants dans la vie, fermez-la et laissez les autres faire le travail. Les réseaux neuronaux fonctionnent, c'est vos cerveaux qui ne fonctionnent pas que vous prétendez le contraire !
pouvez-vous me donner un lien vers le code source sur githab ? peut-être qu'il y a une théorie là-bas.
Intéressant, merci ! À en juger par la photo, c'est de la camelote ? :)
il y a des amas de motifs dans un espace bidimensionnel.
mais cela pourrait aussi être une coïncidence, nous avons besoin de plus de données.
il y a quelques amas de motifs visibles dans l'espace 2D
mais ça pourrait aussi être aléatoire, nous avons besoin de plus de données.
Vous pouvez essayer des échantillons de différentes années.
J'ai téléchargé la version 4 de R comme on me l'a demandé et maintenant il me donne la chair de poule avec un argument quaternaire.
Réinstallation, tentatives d'installation apparues, mais à nouveau il dit qu'il n'y a pas de paquet pour cette version.L'installation semble passer par R, et non par RStudio.
Il semble fonctionner, mais peut-on sauvegarder ces modèles pour ne pas les recompter ?
Bien sûr, mais que devez-vous économiser exactement ?
J'ai R-3.6.3 )))) je ne savais même pas que la 4 est déjà)
bien sûr, que devez-vous économiser exactement ?
J'ai d'ailleurs R-3.6.3 )))) je ne savais même pas qu'il y avait déjà un 4)
Eh bien, voici un modèle 3D, disons, qui s'ouvre dans une fenêtre séparée et même il n'y a aucun moyen comment cette capture d'écran, voici comment il peut être enregistré, et puis juste à partir d'une feuille blanche pour télécharger et apparaît un modèle ?
Comment interpréter ce type d'empilement ?
Au fait, comment régler les couleurs sur les classes de manière forcée - je ne comprends pas ce qui est quoi ?