L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1921
Je ne comprends pas, voulez-vous obtenir les pro-formas résultants dans les règles pour les transférer à mcule ?
Bien sûr, sinon comment pourrais-je appliquer le modèle par la suite ? :)
)))))) bien réécrire tous les algorithmes avec R dans µl et ensuite obtenir toutes les transformations en règles dans µl ))
Réalisé que ce type de clustering ne crée pas de règles permettant de reproduire le résultat sans répéter le clustering. Et le regroupement est trop lent. Nous devons donc créer des règles via la construction d'un arbre, qui divisera les résultats du clustering en classes appropriées en fonction de certaines caractéristiques.
Donc la question reste - comment sauvegarder en csv la chaîne appartenant à chaque classe ?
Bien que ce soit étrange, pourquoi ne pas simplement continuer le clustering avec les données déjà existantes et définir une nouvelle chaîne dans l'une des classes, ou est-ce possible ?
k = kmeans(data, centers = 7) data = k$cluster
data(mtcars) mt.k <- kmeans(mtcars, centers = 4) mt.k$centers
Et je ne comprends pas comment faire rouler les résultats dans une colonne particulière ?
Cette image montre les mêmes prédicteurs que précédemment, mais la taille de l'échantillon est différente et, plus important encore, de nouveaux prédicteurs ont été ajoutés.
Et c'est ainsi qu'il faut l'interpréter : la propension au surentraînement ?
Je vais ajuster élégamment toutes les courbes en utilisant le clustering. Contact
Je ne comprends pas pourquoi un algorithme aussi rudimentaire se lance presque immédiatement dans la recherche de nouvelles données.
Je blâme l'arbre de recyclage. Je veux utiliser boosta, mais je n'arrive pas à le transférer rapidement vers mql.
Ouf... voici la réponse.
si vous entraînez un modèle pour une période donnée et que vous regardez ensuite les acuras sur les données d'une autre période (nouvellement regroupées), alors pour l'arbre ce sera :
trane est l'ensemble de données de formation + l'ensemble de données de validation
Un nouvel ensemble de données est généralement constitué de nouvelles données sur de nouveaux clusters. L'arbre fonctionnait bien sur la validation, mais sur les nouveaux, il échoue.
Voir catbust sur les mêmes données :
TRAIN DATA: 0.9304589707927677 0.8916666666666667 NEW DATA: 0.8528265107212476
Quelle est la différence ?
vous ne savez pas ce qui se passe tant que vous ne l'avez pas vérifié étape par étape.
J'avais raison de blâmer l'arbre. Je pensais qu'il pouvait gérer une tâche aussi simple, mais non.
l'analyse de la poussière de chat...
Parsing the catbust...
Il faut un certain temps pour comprendre ce qui se passe, jusqu'à ce que vous vérifiez tout étape par étape. J'avais raison de blâmer l'arbre.
Maintenant, donnez-moi des photos des montagnes. Au fait, comment c'était là-haut dans les montagnes ? Où étais-tu ?
Altai... Je n'y suis pas allé au dernier moment, je ne voulais pas y aller).
Au fait, tu t'y connais en matière de "plus" ?