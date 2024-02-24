L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1920
Je me demandais donc si je pouvais diviser cet échantillon en plusieurs îlots et faire l'apprentissage du modèle dans ces îlots.
donc tu dois appliquer le clustering kmeans ou quelque chose de plus cool, attends.
exécutez-le
km <- kmeans(um$layout, centers = 4)
c'est le nombre de clusters que vous voulez trouver
et maintenant
le mettre à la place de la cible
ici
à quel point c'est devenu beau, les photos.
C'est incroyable !
continuez messieurs, je regarde le processus de très près
Je le fais mal :(
Vous ne pouvez pas commenter les arguments d'une fonction.
ceci est exclu, vous ne pouvez pas commenter le code à l'intérieur des arguments de la fonction.
Wow, je l'ai enlevé et l'ai fait comme dans la capture d'écran.
pendant qu'il réfléchit.
intéressant))
intéressant à propos de quoi))
Voici une idée, cela signifie que l'on a réussi à se diviser en 4 groupes ?
Maintenant, comment puis-je sauvegarder le partitionnement de la ligne sur chaque cluster ?
sauvegarder le modèle umap
sauvegarder le modèle kmeans
et c'est tout.
Mettreellipsoïde = VRAI
Cela devrait bien se passer
Oui
C'est intéressant, je vais essayer d'apprendre les modèles séparément et voir ce qui se passe.
Pouvez-vous être plus précis ?
J'ai besoin d'économiser :
1. Règles de partitionnement en clusters sous une forme lisible pouvant être codée en MQL.
2. Disposition en grappes des lignes dans le fichier csv
Comment faire ?
1. Règles de partitionnement des clusters sous une forme lisible à coder en MQL
Je ne comprends pas, voulez-vous obtenir les ventilations résultantes dans les règles pour les transférer à mql ?