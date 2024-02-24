L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1920

Aleksey Vyazmikin:

Je me demandais donc si je pouvais diviser cet échantillon en plusieurs îlots et faire l'apprentissage du modèle dans ces îlots.

donc tu dois appliquer le clustering kmeans ou quelque chose de plus cool, attends.

exécutez-le

km <- kmeans(um$layout, centers = 4)

c'est le nombre de clusters que vous voulez trouver

et maintenant

as.factor(km$cluster)

le mettre à la place de la cible


à quel point c'est devenu beau, les photos.

C'est incroyable !

mytarmailS:

Donc tu dois appliquer le clustering kmeans ou quelque chose de plus cool, attends une minute.

exécutez-le

Combien de clusters voulez-vous trouver ?

et maintenant

le mettre à la place de la cible


ici

Je le fais mal :(

> way <- "F:\\FX\\R\\2020_04_11_Pred_New_Full\\Pred_New_Fu ..." ... [TRUNCATED] 

> dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл

> target <- dt$Target_100 #  целевую в отдельную переменную

> #target <- km$cluster #  целевую в отдельную переменную
> 
> dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
+            #            c("Target_100_Buy","Target_100 ..." ... [TRUNCATED] 

> km <- kmeans(um$layout, centers = 4)           

> #  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> #install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
> 
> 
> 
> #  про um .... [TRUNCATED] 

> um <- umap(dt,n_components=3)   

> #  n_components=3  во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
> #  можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас  .... [TRUNCATED] 

> #тут  все настройки по пакету  car
> #  http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
> lib .... [TRUNCATED] 

> target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

> scatter3d(x = um.res[,1], 
+           y = um.res[,2], 
+           z = um.res[,3],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,
+ .... [TRUNCATED] 
Error in scatter3d.default(x = um.res[, 1], y = um.res[, 2], z = um.res[,  : 
Aleksey Vyazmikin:

Je le fais mal :(

scatter3d(x = um.res[,1], 
+           y = um.res[,2], 
+           z = um.res[,3],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,

mytarmailS:

ceci est exclu, vous ne pouvez pas commenter le code à l'intérieur des arguments de la fonction.

Wow, je l'ai enlevé et l'ai fait comme dans la capture d'écran.

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = as.factor(km$cluster),
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")

Aleksey Vyazmikin:

pendant qu'il réfléchit.

mytarmailS:

intéressant à propos de quoi))


Voici une idée, cela signifie que l'on a réussi à se diviser en 4 groupes ?

Maintenant, comment puis-je sauvegarder le partitionnement de la ligne sur chaque cluster ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Oui

Aleksey Vyazmikin:

Maintenant, comment sauvegarder le partitionnement de la ligne sur chaque cluster ?

sauvegarder le modèle umap

sauvegarder le modèle kmeans

Mettreellipsoïde = VRAI

Cela devrait bien se passer

 
mytarmailS:

C'est intéressant, je vais essayer d'apprendre les modèles séparément et voir ce qui se passe.


mytarmailS:

Pouvez-vous être plus précis ?

J'ai besoin d'économiser :

1. Règles de partitionnement en clusters sous une forme lisible pouvant être codée en MQL.

2. Disposition en grappes des lignes dans le fichier csv

Comment faire ?

 
Aleksey Vyazmikin:


1. Règles de partitionnement des clusters sous une forme lisible à coder en MQL


Je ne comprends pas, voulez-vous obtenir les ventilations résultantes dans les règles pour les transférer à mql ?

