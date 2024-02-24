L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1914
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cela me fait aussi sourire quand je lis que quelqu'un a inventé un autre graal)))). Alors bonne chance encore une fois)
Il existe une tâche très intéressante : prévoir l'évolution des prix à l'aide de réseaux neuronaux. Ce problème est soluble et il existe déjà des solutions qui fonctionnent. Pourquoi tout le monde se concentre-t-il sur la recherche du profit ? C'est comme apprendre à voler, mais vous ne pouvez pas considérer un vol comme réussi tant que vous n'avez pas atteint la lune.
Vous ne pouvez pas créer d'un seul coup un neurone de trading rentable à partir de rien. Vous devez d'abord apprendre à prévoir quelque chose, puis utiliser cette expérience pour comprendre la nature de l'objet que vous étudiez et apprendre à travailler avec lui. Améliorez le réseau, augmentez la qualité, et ce n'est qu'alors que cette qualité conduira inévitablement à des transactions réussies.
Tout le monde est enfermé dans des accords, et il n'y a pas de processus de recherche et de croissance progressive. À chaque étape, il doit y avoir un résultat - une prédiction réelle, même si elle est de faible qualité. Il faut obtenir un résultat, consolider et ensuite passer à autre chose.
Si vous pensez en termes de profits/pertes, vous ne résoudrez jamais ce problème. Je préférerais donner 100 000 euros pour une recherche sensée avec des résultats sensés et compréhensibles.
Mec, des structures aussi intéressantes peuvent être obtenues dans un espace de caractéristiques compressé, je ne sais pas comment les appliquer, mais c'est fascinant).
deux caractéristiques PCA sont présentées dans l'espace 3D umap
==========
deux indicateurs dans l'espace 3D
))))
Vous savez, peut-être que vous ne devriez pas chercher de telles personnes sur les forums où les stochastiques optimisent ?
Vous devriez peut-être chercher de telles personnes dans des départements spécialisés et dans plusieurs d'entre eux.
A une époque, les gens ne croyaient pas qu'il était possible de voler. 86 ans après le premier vol, nous sommes déjà dans l'espace...
Voici comment un robot négocie avec une personne compétente qui a consacré sa vie à des algorithmes intelligents.
Je pourrais vous donner ses contacts mais il n'a pas besoin de vous, pas avec cent ou un million, pourquoi pas ? la réponse est évidente et elle est dans la photo si vous y réfléchissez.
Si vous vivez sur une île dans une tribu et que personne ne parle anglais, il est impossible de parler anglais, n'est-ce pas ? ))))))).
Les chiffres sur la capture d'écran sont une mesure de quoi ?
Le temps d'entrée/sortie, les finances. Peut-être autre chose, le blanc est une transaction positive, l'orange une transaction négative.
Heures d'entrée/sortie, données financières, peut-être plus, impressions blanches d'un commerce en excédent, orange en déficit.
voir
neuroniques ?
Oh, ne commence pas avec ça...
D'accord, le chauffeur de maman, j'en ai marre de toi...
ahahahahah)))))) voilà ta merde qui sort de toutes les fissures)))))) les images qu'ils dessinent ici ))))) clowns) mon ami les métiers ahahahahahah)))))))) continuez à projeter les stochastiques) dilettante
Il existe une tâche très intéressante : la prévision des mouvements de prix à l'aide de réseaux neuronaux. Ce problème est soluble et il existe déjà des solutions qui fonctionnent. Pourquoi tout le monde fait du vélo pour faire du profit ? C'est comme apprendre à voler mais ne considérer aucun vol comme un résultat jusqu'à ce que vous atteigniez la lune.
Vous ne pouvez pas créer d'un seul coup un neurone de trading rentable à partir de rien. Vous devez d'abord apprendre à prévoir quelque chose, puis utiliser cette expérience pour comprendre la nature de l'objet que vous étudiez et apprendre à travailler avec lui. Améliorez le réseau, augmentez la qualité, et ce n'est qu'alors que cette qualité conduira inévitablement à des transactions réussies.
Tout le monde est enfermé dans des accords, et il n'y a pas de processus de recherche et de croissance progressive. À chaque étape, il doit y avoir un résultat - une prédiction réelle, même si elle est de faible qualité. Il faut obtenir un résultat, consolider et ensuite passer à autre chose.
Si vous pensez en termes de profits/pertes, vous ne résoudrez jamais ce problème. Vous feriez mieux de donner 100 000 $ pour une étude sensée avec des résultats sensés et compréhensibles.
Je pourrais mettre un million dans le fonds, sans problème. Mais c'est comme une expérience sur les médiums, qui avec 1966, 1 million de dollars à quiconque peut prouver ses capacités psychiques. Et le reste de la masse des médiums dit qu'ils pourraient facilement prendre ce million, mais ils n'en ont pas besoin))) Tout comme quelqu'un qui a posté ci-dessus les photos d'un ami - il n'a pas besoin de centaines ou de millions de dollars. Il n'a pas besoin de centaines ou de millions de dollars. C'est un travail en cours.
Je peux mettre un million dans le fonds, sans problème. Mais c'est comme une expérience sur les médiums - qu'à partir de 1966, 1 million de dollars ira à ceux qui prouveront leurs capacités psychiques.Mais jusqu'à présent, personne ne l'a prouvé.Il y a eu des tentatives, mais hélas. Et le reste de la masse des médiums dit qu'ils pourraient facilement prendre ce million, mais ils n'en ont pas besoin))) Tout comme quelqu'un qui a posté ci-dessus les photos d'un ami - il n'a pas besoin de centaines ou de millions de dollars. Ils sont sans espoir pour le moment.
Je l'ai.
neuroniques ?
Il y a la neuronique, le filtrage adaptatif, l'analyse spectrale, l'apprentissage par la qualité, le regroupement et l'entraînement avec un professeur, dans lequel ce dernier indique sur le graphique les points à saisir et pénalise le robot en cas d'erreur. Le robot est adaptatif, il apprend de nouvelles connaissances et oublie les anciennes si nécessaire, c'est donc une véritable bête.
Cela fait maintenant 4 mois que je fais fonctionner un réseau neuronal qui prédit le mouvement de quatre paires. J'ai déjà une qualité supérieure à tout indicateur, je le démontre publiquement. Je ne peux pas donner le lien ou l'administrateur va redevenir hystérique, car il y a quelques services payants. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un véritable réseau neuronal et il voit et prédit réellement quelque chose.