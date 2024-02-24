L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1913
Mais le réseau neuronal ne montrera jamais exactement le moment de l'entrée du participant, qui changera le prix (price driver), bien que ce ne soit pas nécessaire. Dans 99% des cas, si vous savez identifier le price driver et sa direction, vos transactions seront toujours avant la réalisation et vous aurez un profit stable.
Vous voulez dire le travail du niveau ? Si ce n'est pas formalisable, c'est un jeu.
je veux garder une position, mais je dois fermer mes longs. je les ferme tout de suite et le prix baisse fortement quand je ferme mes longs (j'espère que tout le monde comprend que je vais sortir par les shorts). Et comment le neuronet formalise-t-il ce que je ne sais pas ?)
les gros achats ne se font pas en une seconde, cela prend du temps, pendant ce temps le prix affiche ces achats dans un schéma, ce schéma peut être essayé de trouver avec l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique
Il n'y a pas de modèle ou autre chose de ce genre.
Vous voulez dire travailler à partir d'un niveau ? Si c'est formalisable, le NS le fera mieux que vous. Si ce n'est pas formalisable, c'est un jeu.
Tout ce que vous pouvez formaliser est d'attraper la queue de l'inertie. Rien de plus. Je pense que vous vous en rendez compte vous-même, mais j'ai peur de l'avouer) Je cherche depuis plus d'un an, un talent qui peut prouver que son réseau est rentable, quel que soit l'état du marché, il obtient 100 000 $ / Et parmi ceux qui ont postulé (soit un peu plus de 1400 personnes) personne n'a pu prouver la rentabilité de son réseau.(Bien que le marché ait changé (bien que si le réseau est entraîné à voir un ensemble de poses et que cette action est physiquement incapable de changer, alors le réseau va dans n'importe quel marché voir un ensemble de poses et indiquer avec précision la direction), alors les poses ont changé, alors le marché est plat, alors la tendance)).
le réseau est rentable quel que soit l'état du marché - il y aura 100 000 $/et de ceux qui ont postulé (soit un peu plus de 1 400 personnes)
))))
Vous savez, peut-être que vous ne devriez pas chercher de telles personnes sur les forums où les stochastiques optimisent ?
Vous devriez peut-être chercher de telles personnes dans les départements spécialisés, du moins dans certains d'entre eux.
À une époque, les gens ne croyaient pas qu'il était possible de voler. 86 ans après le premier vol, nous sommes allés dans l'espace...
Voici comment un robot négocie avec une personne compétente qui a consacré sa vie à des algorithmes intelligents.
Je pourrais vous donner ses contacts mais il n'a pas besoin de vous, pas avec cent ou un million, pourquoi pas ? la réponse est évidente et elle est dans la photo si vous y réfléchissez.
Si vous vivez sur une île dans une tribu et que personne ne parle anglais, il est impossible de parler anglais, n'est-ce pas ? ))))))).
))))
Cela me fait aussi sourire quand je lis que quelqu'un a inventé un autre graal)))). Alors bonne chance encore une fois)
))))
Eh, j'ai beaucoup de photos comme ça. Mais dites à votre ami qu'il va dans la bonne direction - si ses triangles sont tbh, un rapide coup d'œil à son graphique montre qu'ils tombent parfois au prix d'un pilote spéculatif. Je ne cherche pas à ce que ces personnes achètent leurs produits, mais simplement à prouver qu'il ne vaut pas la peine de consacrer des années de sa vie à quelque chose qui ne peut produire un revenu stable sur le marché. Et votre connaissance, j'espère, est au moins millionnaire.
puis un rapide coup d'œil à son graphique me montre qu'ils atteignent parfois les prix du conducteur spéculatif.
Je dirais plus exactement que c'est votre conducteur qui frappe parfois ses points ;)
et je constate que jusqu'à présent, personne parmi les masses n'a réussi à comprendre ce qui se passe sur le marché. C'est très bien. Comme toute la foule est ma nourriture) Tous les meilleurs et tous les meilleurs dans les nouveaux développements !
Oh, ne commence pas avec ça...
Très bien, chauffeur de maman, j'en ai marre de tes conneries.