J'y ai parlé des types de données algébriques. Ils généralisent les types de données complexes tels que les listes et les arbres. Ils combinent une structure discrète complexe et un ensemble de nombres réels stockés dans cette structure (qui s'avère être de taille non fixe). Par conséquent, nous devons d'une manière ou d'une autre combiner l'optimisation discrète sur la structure et l'optimisation continue sur les nombres stockés dans cette structure. Je n'ai absolument aucune idée de la manière de procéder, du moins en théorie.
Le pouvoir de la diversification
Imaginons un CT qui ne gagne pas beaucoup d'argent, voire pas du tout.
Voici sa courbe de rendement
En fait, il s'agit d'un bruit aléatoire auquel s'ajoute une très faible tendance, si petite qu'elle n'est pas visible à l'œil nu dans le bruit.
Voici la tendance.
Oui, nous ne laisserons pas une telle stratégie trader ))
Mais que se passe-t-il si nous avons 100 stratégies non corrélées de ce type qui sont négociées simultanément sur un compte ?
Ce n'est pas très bon, mais qu'en est-il si nous avons 1000 stratégies ?
Et si nous avions 100 000 stratégies ?
C'est plutôt cool.
Est-il possible de générer autant de stratégies avec MO ? ....
Théorie du portefeuille) qui ne fonctionne pas bien dans la pratique en raison de la forte corrélation de presque tous les instruments.
Est-il possible de construire des TS non corrélés à partir d'instruments corrélés ? J'en doute fortement.
débarqué ))
C'est ce qu'on appelle un type de données algébrique. Dans sa forme générale, il est également spécifié par la grammaire correspondante.
Oui, cela n'existe pas(
Mais nous parlons de stratégies, pas de marchés...
Je vais essayer.
Voici une mention honorable, petite chose très classe.
Heureux de rendre service.
Je devrais écrire un article à ce sujet.
Mon... Article))))
Félicitations !
Vous êtes responsable de l'ensemble de la branche (dans le sens d'un résultat pratique certifiable) ! :)
