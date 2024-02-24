L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1904
Tiens, amuse-toi.
erreurs sur un arbre simple
1.0 0.8648648648648649
vous pouvez faire mieux que ça, bien joué
Hé, c'est cool, tu peux faire en sorte que les clusters n'aient que deux 0 et 1 ? Vous pouvez le faire ?
Ou plutôt, dites-moi quel cluster est responsable du flit, je vais le démolir... Je suppose 0 ?
Je ne sais pas, c'est en automatique.
Je vais devoir en écrire un nouveau.
Si vous n'en laissez que 2, le modèle sera plus stupide. Mais je n'ai pas besoin, juste jeté vous pour jouer.
Suppression de la classe 0 et exécution du fichier en VTRITE. Étonnamment, Maxim, mais toutes les entrées sont arrivées dans le fichier d'entraînement. Comme s'il n'y avait pas un regard sur les entrées. Ça ne peut pas être si rose que ça, sauf bien sûr si vous avez vidé un fichier sale et que vous l'avez déjà nettoyé. Très surprenant :-(
c'est la même chose mais ce ne sont pas des entrées, ce sont des numéros de grappe pour lesquels vous devez faire un post-traitement ;))
cette merde m'envoie le bot prêt directement dans le dossier du terminal, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton de compilation et continuer à le faire tourner dans le testeur ;)
c'est la même chose, mais il ne s'agit pas d'entrées mais de numéros de grappes pour lesquels il faut ensuite faire du post-traitement ;))
J'appuie sur le bouton "compiler" et je l'exécute dans le testeur.)
Essayons à nouveau. La première ligne est le nom de vos entrées, n'est-ce pas ?
Comment allez-vous les distinguer si vous en avez plusieurs identiques ?
J'ai fini par les numéroter de 1 à 24 + ajout du ciblage.
Quelles entrées ? 24 signes et un "cluster" cible.
Numéro de passage+Différence entre la fonction d'estimation directe et la fonction hyperbolique (devrait diminuer)+Généralisabilité générale+Dernière généralité la plus élevée (conneries techniques purement pour vous-même)
Max, tu fais vraiment chier les gens, mais surtout, tu te fais chier toi-même. Rappelez-vous que sur le marché, l'essentiel est de ne pas se tromper soi-même.......
Je suis sûr que vous avez un regard à 100% sur l'avenir. A en juger par le comportement de l'Optimiseur, il affiche 90% pour une seule passe en 1 époque. Comment expliquez-vous cela ?
parce que ce sont des données préparées par le clustering... tout y est déjà bon