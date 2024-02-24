L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1766
À partir du code, vous pouvez aussi regarder si quelque chose est égal, puis le remplacer, et voir ce qui est remplacé. Dans tous les cas, il est nécessaire de comprendre l'algorithme de compression et les codes de caractères de compression et d'analyser le résultat de la compression pour lui donner un sens. Nous comprenons donc que l'archiveur trouve certaines régularités et c'est tout. Envoyez-moi un lien vers le code source ouvert de l'archiveur, j'y jetterai un œil.
https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
Dans le dossier DOC 7zFormat.txt, regardez. On a besoin de l'aide de MaximDmitrievsky, si vous n'êtes pas trop paresseux)))).
J'aimerais d'abord me décider sur les attributs, je ne me sens pas à l'aise avec le temps et les incréments seuls. J'ai besoin de m'asseoir pour écrire des réflexions sur au moins un énoncé de problème))) jusqu'à présent, juste quelques réflexions...
Faites une décomposition PCA des prix dans une fenêtre glissante de taille 10, par exemple, sans aucune normalisation, puis faites un préfixe sur les nouvelles données, si vous le faites je vous dirai ce qu'il faut faire ensuite, ce qui serait net...
J'aimerais que Maximka me fasse confiance ))))
Je n'arrive même pas à finir quelque chose, maintenant je fais des choses telles que mes cheveux se dressent sur la tête))).
J'ai décidé d'imiter avec AMO les actions des participants au marché (placer des ordres), j'ai créé quelque chose comme un "carnet d'ordres", je viens juste de commencer à voler, mais c'est très intéressant.
Vous devriez peut-être utiliser l'un des algorithmes pris en charge : LZMA, LZMA2, PPMd, Bzip2, Deflate et Deflate64. Ou est-ce que je rate quelque chose ?
Oui, c'est vrai, il y a des algorithmes pour tout, nous n'avons pas besoin de vidéo et de son. Les méthodes des dictionnaires sont comme ça. Igor Pavlov devrait écrire)))
Ok, j'ai trouvé ce qu'il faut chercher. Qu'est-ce qu'il faut chercher, un éditeur hexagonal ?
Je ne peux pas encore le faire. Je n'ai pas encore étudié R. J'ai arrêté sur Python pour l'instant. Je suis encore en train d'apprendre. Je le ferai plus tard. J'aurais aimé comprendre la logique de la fin. Il est plus facile d'en créer un nouveau.) Comment calculez-vous le volume des commandes ?
Une recherche ponctuelle ne sert à rien. Vous pourriez même utiliser Mql. Recherche par chaîne de caractères, en mettant en évidence le début et la fin et en établissant un lien avec l'heure et en regardant le graphique en arrière.
C'est une chanson compliquée, en bref - beaucoup d'OMA (environ 100) prédisent le rebond futur et à quel prix. Le futur rebond est en fait l'ordre significatif qui arrêtera le prix et le prix de ces ordres significatifs essaie de prévoir en même temps sur plusieurs TF et comme résultat on obtient quelque chose comme une pile de prix prévisionnels
Je n'aime pas vraiment les 100 algorithmes. Je ne l'aime pas beaucoup. Mais en fin de compte, nous devrions examiner la probabilité de la prévision du cours et analyser ce dont dépend cette probabilité. Alors ce sera bien.