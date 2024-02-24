L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1770
Le delta est la différence entre les acheteurs et les vendeurs au sein d'une barre (à titre d'exemple) ; si la différence est positive, il y avait plus d'acheteurs, si elle est négative, il y avait plus de vendeurs. Veuillez consulter le service clusterdeltotock, il a même des paternes, d'ailleurs les seules paternes du marché auxquelles il faut prêter attention, car ce sont des paternes d'échange, pas votre tout..... marteau ou reprise..... à titre d'exemple...
Si vous recherchez un modèle, toutes les données dont vous disposez sont importantes pour la pureté de l'expérience et de l'étude, donc ne pas prendre en compte le volume et le delta est une erreur en général. Qu'il s'agisse du volume des tics ou de tout autre volume, ce ne sont que des données. Il n'est pas correct de discuter de leur exactitude et de leur précision sans analyse. Pourquoi es-tu si émotive ? Je travaille sur cette idée depuis 15, 16 ans ou quelque chose comme ça, c'est une période très courte pour les résultats et les émotions dans de telles tâches. Ce qu'il nourrit est déjà bon))))
1) vous choisissez vos propres paramètres ZZ, vous pouvez le faire par profit maximum par exemple, tout cela concerne une cible globale, mais les cibles locales peuvent utiliser des centaines de paramètres de ZZ différents, cela aurait du sens
2) Les prédicteurs sont différents, si vous voulez utiliser la mémoire, vous devez l'utiliser.
3) Premièrement : Nous pouvons faire des prédicteurs avec des cibles locales qui affinent le point d'entrée (la cible n'est pas la direction du WP, mais le renversement/non-tour, etc.)
Deuxièmement : plus nous nous rapprochons de l'objectif global, plus les entrées seront précises.
J'ai fait une capture d'écran de la prévision de ZZ sur le graphique quelque part, si je la trouve, je la collerai ici.
J'ai trouvé le numéro 17408; je pense que si j'augmente la qualité à 95 %, ce sera génial ;))
Mais le faire seul est ennuyeux, et les idées s'épuisent, alors j'ai eu l'idée - d'un ensemble de données publiques, mais j'ai réalisé qu'une ((
4) C'est possible, mais n'oubliez pas que vous travaillez avec un ensemble de données locales, ce n'est qu'une partie du puzzle qui permet de tout reconstituer.
5) J'ai un script simple qui décharge toujours les cotations de mt4 vers tcht à la fin d'une bougie, puis je les lis depuis R et fais ce que je veux ;)
Mon résultat est de 97% de précision. Mais à quoi cela sert-il ? L'un des prédicteurs que j'ai est un vecteur ZZ sur la barre actuelle - je pense qu'à lui seul il donnera une classification correcte à 70%.....
La formation pour 2017-2019 est minutieuse et l'échantillonnage indépendant 2020, l'outil est la colle Si.
En règle générale, les start-ups neutres par rapport au marché sont utilisées par les banques qui gagnent 0,1%, mais en termes monétaires, cela suffit à couvrir leurs frais de fonctionnement et pas seulement. Il n'est pas rare qu'ils le fassent avec l'argent des déposants, car cette stratégie est un moyen sûr de gagner de l'argent. .... vous ne pensez pas ?
Il n'y a aucune preuve. Il y a beaucoup de trading de fréquence dans le public, les transactions durent des millisecondes et des agences spécialisées rapportent que ce type de trading occupe presque la moitié du marché, mais on ne voit pas d'algorithmes, d'experts ou de cours.
J'ai obtenu une précision de 97%. Mais à quoi cela sert-il ? L'un des prédicteurs que j'ai est le vecteur ZZ sur la barre actuelle - je pense qu'à lui seul, il donne une classification correcte à 70%.....
Je n'ai pas compris le truc, akurasi sur les nouvelles données ? 2020 ?
Je ne sais pas, je travaille dans le cadre du M15 et je ne m'en préoccupe pas. Je suis assez content de moi..... Moex, juste un conte de fées après 15 ans de forex. Je regarde et je me dis que c'est là que je devrais aller, et voilà, ça marche comme sur des roulettes. Mais peut-être que c'est juste ma chance... bien que... Je vais prendre une autre bière... :-)
Ajoutez un lien vers votre suivi. Montrez comment vous l'avez fait et comment cette expérience n'est pas perdue pour vous. Il est intéressant de voir si vous l'avez écrit.
J'ai quelque chose de similaire en tête :
...et fait une prédiction sur la destruction du modèle. Il devrait probablement y avoir au moins deux SN qui travaillent. SOM classe les vecteurs similaires (vecteurs d'une fenêtre flottante "visible" d'une certaine largeur (dans le temps)). Travaillez avec la classe la plus dominante, par exemple. Bien, et MLP, peut déjà prédire la fidélité/fausseté du nouveau modèle, en se basant sur les statistiques (par exemple) de ces répétitions, en tenant compte de toutes sortes de facteurs.
Pour la coopération, alors, ça ne me dérange pas. Plutôt, lassez-vous de mon inefficacité. Mon processus de formulation et de débogage du code s'étend parfois sur une longue période...
Ce qu'Alexey Martyanov a dit il y a longtemps, je pense que ce sera pertinent pendant longtemps encore... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s
Vous pensez correctement, la façon de penser est juste, et le mérite en revient à Maytreyda !
Nous devrions prévoir le teneur de marché, si ça marche, nous aurons quelque chose comme ça.
Mais je pense que les outils dont vous disposez ne sont pas très bons.