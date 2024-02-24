L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1763
Pourquoi avez-vous décidé qu'une cible publique serait votre cible ?
Je ne pense pas que la cible devrait être en zigzag parce que...
1) ZZ est l'équivalent des décisions idéales concernant l'orientation de la position, c'est l'idéal à atteindre.
2) J'ai anticipé votre question, mais qu'en est-il des autres cibles ? Le fait est que les zéros sont hiérarchiquement supérieurs à toutes les autres cibles, on peut les appeler "locales", alors que les zéros sont "globales".
Qu'est-ce qu'une cible locale ? C'est tout ce à quoi vous pouvez penser : ne pas acheter quand sthastic>0.8 ou ne pas acheter quand 16:00, ZZ combine toutes ces cibles locales en elle-même et l'inverse n'est pas vrai.
Nous pouvons utiliser les objectifs locaux pour améliorer la prévision de l'objectif global, mais nous ne devons pas les confondre, et encore moins les comparer.
J'ai expliqué pourquoi je suis dans une meilleure position. Si vous avez une meilleure solution, je serais heureux de l'entendre.
Pouvez-vous lire attentivement ? J'ai écrit précédemment que la cible ne peut pas être prise à chaque barre, ce qui m'empêche d'obtenir des données intermédiaires à partir du fichier CSV.
Vous devez l'enlever au moins une fois par jour.
C'est exactement le signe avec la cible locale.
Vous pouvez envelopper votre solution sous la forme d'un indicateur et l'ajouter à l'ensemble des données globales. Si elle améliore la prévision de l'objectif global, c'est parfait, sinon, c'est nul !
Je ne comprends encore rien. Écrivez précisément comment vous définissez l'objectif. Est-ce un vecteur ZZ sur chaque barre ? Est-ce un changement de vecteur sur la barre suivante ? Veuillez être plus précis et discutons si c'est bon ou mauvais.
La classification habituelle est "1" achat "0" vente. Je suis sincèrement surpris par votre manque de compréhension. Avez-vous lu les articles de Vladimir Perervenok sur le MO ?
Je ne comprends pas le code sur R. Si j'ai bien compris, vous avez construit ZZ sur l'histoire et vous utilisez le vecteur du segment ZZ pour effectuer la classification ? Ou y a-t-il un changement ?
Vous poussez en vain, si la série n'était pas aléatoire - mon robot aurait tiré le motif (il tire tous les cycles, s'il y en a).
Sinon - TS avec ajustement à la tendance actuelle, rien de plus.
Eh bien, oui, la pente de ZZ est un signe de classification, ZZ est décalé d'un point en arrière, donc, ZZ est prédit avec une longueur d'avance.
Quel type de ZZ utilisez-vous ?
Je suppose que la classification la plus correcte est plus proche du milieu du segment ?
1) Oui, la ZZ habituelle, il n'y a aucune différence du point de vue de l'AMO quant à la ZZ à utiliser.
2) oui exactement, AMO essaie de construire une sorte de filtre qui a un décalage dans le temps, comme tous les filtres, donc au milieu est toujours mieux que sur les bords.
(Ce n'est pas le hasard)) Il est difficile de diviser, ou plutôt, si possible, seulement avec un certain degré de précision ou de probabilité.
Par rapport au ratio de volume, le prix ressemble à une fractale.
avez-vous obtenu quelque chose ? et une question, et revenir et comparer les séries, où il y avait un grand changement dans la compression ?