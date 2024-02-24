L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2580
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le conseil de SanSanych était DukasKopi.
limite là, jusqu'à 3 ans d'histoire, des conneries.
Personne n'a de données historiques ? ????
limite là, jusqu'à 3 ans d'histoire, des conneries.
Personne n'a de données historiques ? ????
J'ai construit la dernière version de TS avec le filtre pour réduire les risques, vous pouvez le faire sans le filtre, alors le profit est 2 fois plus élevé et les risques sont plus élevés.
J'ai construit la dernière version de TS avec un filtre pour réduire les risques, vous pouvez le faire sans filtre, alors le profit est 2 fois plus important mais les risques sont plus élevés.
Norm, run in trade
Non, c'est une dalle.
Vous vous demandez aussi comment ?
Est-ce que ça se construit sur des dés...
Il y a aussi l'api C#, peut-être par elle.
Norm, run in trade
Nah, c'est un tslab.
Vous vous demandez aussi comment ?
Est-ce que ça se construit sur des dés...
Il y a aussi une api C#, peut-être à travers elle aussi.
Oui, tous les calculs sont faits dans R , j'envoie seulement le prix et le vecteur avec le signal d'achat à tslab, je mets quelques dés pour le cp et c'est tout...
Je vois. Intelligent, cependant.
Je commençais à penser que j'avais construit un modèle sur les dés ;))
Je vois. Vous êtes un sournois, n'est-ce pas ?
Je commençais à penser que je construisais un modèle avec des dés).