L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2580

Nouveau commentaire
 
elibrarius #:

Le conseil de SanSanych était DukasKopi.

limite là, jusqu'à 3 ans d'histoire, des conneries.

Personne n'a de données historiques ? ????

[Supprimé]  
mytarmailS #:

limite là, jusqu'à 3 ans d'histoire, des conneries.

Personne n'a de données historiques ? ????

Vous faites des choses si effrayantes le samedi... télécharger depuis MT5 :)
 

J'ai construit la dernière version de TS avec le filtre pour réduire les risques, vous pouvez le faire sans le filtre, alors le profit est 2 fois plus élevé et les risques sont plus élevés.



[Supprimé]  
mytarmailS #:

J'ai construit la dernière version de TS avec un filtre pour réduire les risques, vous pouvez le faire sans filtre, alors le profit est 2 fois plus important mais les risques sont plus élevés.

Ok, allez-y et commencez à négocier
C'est un Welshab pour vous ? Comment y transférer des modèles ?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Norm, run in trade
C'est un velslab que vous avez ? Comment y transférez-vous les modèles ?

Non, c'est une dalle.
Vous vous demandez aussi comment ?
Est-ce que ça se construit sur des dés...
Il y a aussi l'api C#, peut-être par elle.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Norm, run in trade
C'est un velslab que vous avez ? Comment y transférez-vous les modèles ?
Tslab, ce ne sont que des béquilles pour une visualisation pratique... Vous n'avez donc pas besoin d'écrire votre testeur en R
 
Roman #:

Nah, c'est un tslab.
Vous vous demandez aussi comment ?
Est-ce que ça se construit sur des dés...
Il y a aussi une api C#, peut-être à travers elle aussi.

Oui, tous les calculs sont faits en R, j'envoie à tslab seulement les prix et le vecteur avec le signal d'achat, je mets des dés pour TS, et c'est tout...

C'est bête, mais c'est rapide et je suis sûr que le bénéfice sera calculé sans erreur et je peux l'optimiser pour quelques petites choses.
 
mytarmailS #:
Oui, tous les calculs sont faits dans R , j'envoie seulement le prix et le vecteur avec le signal d'achat à tslab, je mets quelques dés pour le cp et c'est tout...

C'est idiot, mais rapide et je sais qu'il calculera le bénéfice sans erreurs + je peux optimiser les petites choses.

Je vois. Intelligent, cependant.
Je commençais à penser que j'avais construit un modèle sur les dés ;))

[Supprimé]  
Python est pratique en ce moment. J'ai écrit mon propre testeur, mais il est possible de porter des modèles ou des échanges via l'api. Si ONNX est ajouté, ce sera un canon.

J'ai pris contact avec le M1 mac, cela fait maintenant six mois que j'attends que le catbusta arrive, ils promettent une sortie dans 2 semaines. J'utilise une machine virtuelle sur vin pour le moment.
 
Roman #:

Je vois. Vous êtes un sournois, n'est-ce pas ?
Je commençais à penser que je construisais un modèle avec des dés).

J'ai commencé avec des cubes, c'était ma première programmation, donc j'ai aussi tslab...
Je ne crois pas que les dés puissent construire quelque chose qui fonctionne.
1...257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587...3399
Nouveau commentaire