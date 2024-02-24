L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1742
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Sympa, alors qu'est-ce que vous avez fait avec les clusters ?
permettent d'examiner de plus près
Joli, alors qu'est-ce que tu as fait avec les clusters ?
Regardez-moi de plus près.
laisse-moi voir la photo du python).
je viens de transférer les clusters d'hier sur le graphique
Qu'est-ce que c'est, beaucoup de faux signaux, vous devriez viser 95%.
Et j'ai des idées pour améliorer la qualité, mais je ne sais pas comment les mettre en œuvre.
Je ne sais pas non plus comment fonctionne le filtre de faux signaux. À en juger par le graphique, l'élargissement du corridor de prix sera utile dans ce domaine. Les tendances seront plus courtes, mais il y aura moins de faux positifs au sein de la tendance.
Maintenant, je vais passer aux mélanges gaussiens, car Kamins est faible... et j'ai besoin de jouer avec les décalages incrémentaux (tous ne sont pas également bons).
Mais avec les nouvelles données, c'est cool... mais je dois écrire un testeur et un TS pour le vérifier avec des échanges.
Pour moi, cela est dû à la justesse de l'onde, et d'après la théorie des ondes, l'onde correcte se désintègre correctement, nous avons donc une prévision à court terme. Une courbe irrégulière contient de nombreuses vagues, il est donc impossible de faire des prévisions sans diviser les vagues.
C'est une chose compliquée, vous ne savez pas comment l'aborder exactement... c'est très vague.
C'est un peu exagéré de faire les panneaux ou autre.
L'inconvénient de la théorie des vagues est que la cotation commence à se déplacer vers la zone des grands cycles dans une tendance prolongée. A titre d'exemple : le cycle de travail actuel est de 15, où nous obtenons un cycle complet d'oscillations pendant 15 mesures. La tendance sans fin commence et le moment où le cycle 15 devrait déjà s'être retourné, à ce moment, le mouvement continu de la cotation conduit au fait que le cycle actuel commence à augmenter jusqu'à ce que la cotation se déplace sans un tour dans une direction. Cet effet du changement de cycle unidirectionnel (augmentation constante de la période du cycle ou contraction constante) est donc le plus méchant dans cette théorie. C'est-à-dire que les TS construites sur des cycles ne savent pas tenir sur des tendances longues. Il s'agit du même CSSA, mais qui contient un réseau. Je pense qu'il utilise la régression avec un grand nombre de noyaux qui permet d'être flexible pour absolument toute courbe contenant plusieurs cycles. Cette solution particulière était donc une tentative pour se débarrasser des effets des grandes tendances, lorsqu'une cotation commence à sauter vers une période de cycle croissante.
Lorsque vous avez un cercle, cela signifie qu'il y a une ou plusieurs ondes et qu'elles sont synchronisées. La période de cycle croissante, décroissante est l'accélération. Mais les facteurs externes n'ont pas été éliminés. La question est que l'on ne peut prédire les vagues qu'en les divisant correctement, ce qui est problématique, ou lorsqu'il reste une vague. Et que Dieu nous garde de l'intervention de forces extérieures. Cela arrive, et on peut le trouver.
Je pense qu'une approche purement technique est préjudiciable en soi, sans connexion ou compréhension de ce qui se passe. Il y a des millions de commerçants, mais l'uniformité des facteurs de leurs actions laisse espérer la réduction des facteurs suffisamment nécessaires à prendre en compte. Et s'il y en a jusqu'à un millier, GA et IO tireront la tâche)))).
La question est de savoir comment les agences de renseignement comptabilisent la population et la morbidité du personnel des pays ennemis, et comment elles transmettent ces chiffres à l'IA. A en juger par l'actualité, il y a du travail et des résultats sur ce sujet.
En général, il est possible de ne pas connaître l'essence des facteurs, il suffit de bien séparer, ou isoler, leur impact. Ce que vous et moi, entre autres, faisons.
Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ça...
Vous devriez au moins avoir une idée de ce dont il s'agit, de ses conditions, de sa nécessité et de son objet,https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Лиссажу.
Merci beaucoup pour ces informations, mais en résumé. Avez-vous réalisé ces images vous-même ou les avez-vous retirées, et si oui, quel a été le résultat de votre travail avec OOS ?
Jel' ai trouvéici