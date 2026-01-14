Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 181
Selon la réponse de l'assistance WebMoney publiée ici, cette méthode ne serait pas disponible pour votre région, mais l'information est un peu ancienne (février 2025), et quelque chose peut avoir changé depuis.
Bonjour à tous, je ne peux plus retirer de fonds via WebMoney. Cela ne semble pas être mon seul problème. J'avais l'habitude de retirer des fonds rapidement et sans problème avec WebMoney, mais aujourd'hui, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai échoué à chaque fois. J'avais l'habitude de retirer de l'argent rapidement et sans problème avec WebMoney, mais aujourd'hui, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai échoué à chaque fois. J'ai envoyé une demande au service d'assistance. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas si le service d'assistance comprend vraiment ce que sont ses réponses ou ce qu'il fait réellement. Ils continuent d'insister sur le fait qu'il faut utiliser les options de retrait fournies. Je continue à leur dire que webmoney est une option de retrait et j'ai essayé à plusieurs reprises d'effectuer un retrait en utilisant webmoney en vain.
Comment leur faire comprendre que je ne peux même pas effectuer un retrait en utilisant webmoney qui est la seule option disponible pour moi ? Les autres options ne sont pas disponibles dans ma région. Est-ce qu'ils pensent que je retire en utilisant Skrill ou Payoneer ?
J'ai besoin que quelqu'un explique au service d'assistance que j'essaie de retirer en utilisant webmoney. C'est frustrant.
Créez un ticket dans le service desk et décrivez correctement votre problème - quelles cartes vous avez essayées, quelles erreurs vous avez obtenues, si vous avez contacté les banques ou non, etc.
Les retraits vers les cartes fonctionnent pour la plupart des utilisateurs.Nous allons bientôt ajouter les retraits vers les comptes bancaires.
Quelqu'un peut-il me dire comment retirer ou transférer de l'argent du solde ?
Il est dit qu'il est impossible de retirer de l'argent, n'y a-t-il aucun moyen ?