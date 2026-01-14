- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
837
Transacciones Rentables:
585 (69.89%)
Transacciones Irrentables:
252 (30.11%)
Mejor transacción:
20.45 USD
Peor transacción:
-26.92 USD
Beneficio Bruto:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Pérdidas Brutas:
-661.42 USD (86 042 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (35.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
77.40 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.04%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.27
Transacciones Largas:
453 (54.12%)
Transacciones Cortas:
384 (45.88%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
2.48 USD
Pérdidas medias:
-2.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-241.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-241.07 USD (21)
Crecimiento al mes:
13.53%
Pronóstico anual:
164.11%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
241.07 USD (19.01%)
Reducción relativa:
De balance:
19.01% (241.07 USD)
De fondos:
9.13% (146.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|458
|GBPAUD
|32
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|20
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|20
|AUDUSD
|18
|EURAUD
|18
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|18
|AUDNZD
|17
|GBPUSD
|15
|EURNZD
|15
|NZDUSD
|14
|GBPCHF
|14
|EURCAD
|11
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|10
|AUDJPY
|10
|USDCHF
|9
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|EURUSD
|8
|AUDCHF
|8
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|6
|CADCHF
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|353
|GBPAUD
|-12
|GBPJPY
|-4
|USDCAD
|25
|GBPCAD
|47
|USDJPY
|27
|AUDUSD
|40
|EURAUD
|22
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|33
|AUDNZD
|-101
|GBPUSD
|9
|EURNZD
|68
|NZDUSD
|28
|GBPCHF
|31
|EURCAD
|35
|NZDCAD
|21
|EURCHF
|18
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|25
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|-5
|EURJPY
|6
|EURUSD
|41
|AUDCHF
|11
|NZDJPY
|7
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|55K
|GBPAUD
|-2K
|GBPJPY
|-604
|USDCAD
|3.4K
|GBPCAD
|7.2K
|USDJPY
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|EURAUD
|4.8K
|CADJPY
|2.8K
|GBPNZD
|6.4K
|AUDNZD
|-16K
|GBPUSD
|3.4K
|EURNZD
|12K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPCHF
|3.1K
|EURCAD
|4.4K
|NZDCAD
|3.1K
|EURCHF
|1.8K
|AUDJPY
|2K
|USDCHF
|2K
|EURGBP
|699
|CHFJPY
|-652
|EURJPY
|867
|EURUSD
|4.1K
|AUDCHF
|1.3K
|NZDJPY
|1.1K
|NZDCHF
|499
|CADCHF
|1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.45 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +35.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -241.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 449
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
97%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
25
98%
837
69%
100%
2.19
0.94
USD
USD
19%
1:500