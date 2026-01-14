SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BlackSwanInvest
Regis Didier Juchs

BlackSwanInvest

Regis Didier Juchs
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 97%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
837
Transacciones Rentables:
585 (69.89%)
Transacciones Irrentables:
252 (30.11%)
Mejor transacción:
20.45 USD
Peor transacción:
-26.92 USD
Beneficio Bruto:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Pérdidas Brutas:
-661.42 USD (86 042 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (35.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
77.40 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.04%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.27
Transacciones Largas:
453 (54.12%)
Transacciones Cortas:
384 (45.88%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
2.48 USD
Pérdidas medias:
-2.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-241.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-241.07 USD (21)
Crecimiento al mes:
13.53%
Pronóstico anual:
164.11%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
241.07 USD (19.01%)
Reducción relativa:
De balance:
19.01% (241.07 USD)
De fondos:
9.13% (146.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 458
GBPAUD 32
GBPJPY 30
USDCAD 20
GBPCAD 20
USDJPY 20
AUDUSD 18
EURAUD 18
CADJPY 18
GBPNZD 18
AUDNZD 17
GBPUSD 15
EURNZD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 14
EURCAD 11
NZDCAD 10
EURCHF 10
AUDJPY 10
USDCHF 9
EURGBP 9
CHFJPY 8
EURJPY 8
EURUSD 8
AUDCHF 8
NZDJPY 8
NZDCHF 6
CADCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 353
GBPAUD -12
GBPJPY -4
USDCAD 25
GBPCAD 47
USDJPY 27
AUDUSD 40
EURAUD 22
CADJPY 18
GBPNZD 33
AUDNZD -101
GBPUSD 9
EURNZD 68
NZDUSD 28
GBPCHF 31
EURCAD 35
NZDCAD 21
EURCHF 18
AUDJPY 13
USDCHF 25
EURGBP 9
CHFJPY -5
EURJPY 6
EURUSD 41
AUDCHF 11
NZDJPY 7
NZDCHF 4
CADCHF 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 55K
GBPAUD -2K
GBPJPY -604
USDCAD 3.4K
GBPCAD 7.2K
USDJPY 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURAUD 4.8K
CADJPY 2.8K
GBPNZD 6.4K
AUDNZD -16K
GBPUSD 3.4K
EURNZD 12K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 3.1K
EURCAD 4.4K
NZDCAD 3.1K
EURCHF 1.8K
AUDJPY 2K
USDCHF 2K
EURGBP 699
CHFJPY -652
EURJPY 867
EURUSD 4.1K
AUDCHF 1.3K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 499
CADCHF 1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.45 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +35.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -241.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 449
otros 132...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.

No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BlackSwanInvest
30 USD al mes
97%
0
0
USD
1.6K
USD
25
98%
837
69%
100%
2.19
0.94
USD
19%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.