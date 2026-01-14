SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BlackSwanInvest
Regis Didier Juchs

BlackSwanInvest

Regis Didier Juchs
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 97%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
837
Negociações com lucro:
585 (69.89%)
Negociações com perda:
252 (30.11%)
Melhor negociação:
20.45 USD
Pior negociação:
-26.92 USD
Lucro bruto:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Perda bruta:
-661.42 USD (86 042 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (35.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
77.40 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.04%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.27
Negociações longas:
453 (54.12%)
Negociações curtas:
384 (45.88%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
2.48 USD
Perda média:
-2.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-241.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-241.07 USD (21)
Crescimento mensal:
13.53%
Previsão anual:
164.11%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
241.07 USD (19.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.01% (241.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.13% (146.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 458
GBPAUD 32
GBPJPY 30
USDCAD 20
GBPCAD 20
USDJPY 20
AUDUSD 18
EURAUD 18
CADJPY 18
GBPNZD 18
AUDNZD 17
GBPUSD 15
EURNZD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 14
EURCAD 11
NZDCAD 10
EURCHF 10
AUDJPY 10
USDCHF 9
EURGBP 9
CHFJPY 8
EURJPY 8
EURUSD 8
AUDCHF 8
NZDJPY 8
NZDCHF 6
CADCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 353
GBPAUD -12
GBPJPY -4
USDCAD 25
GBPCAD 47
USDJPY 27
AUDUSD 40
EURAUD 22
CADJPY 18
GBPNZD 33
AUDNZD -101
GBPUSD 9
EURNZD 68
NZDUSD 28
GBPCHF 31
EURCAD 35
NZDCAD 21
EURCHF 18
AUDJPY 13
USDCHF 25
EURGBP 9
CHFJPY -5
EURJPY 6
EURUSD 41
AUDCHF 11
NZDJPY 7
NZDCHF 4
CADCHF 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 55K
GBPAUD -2K
GBPJPY -604
USDCAD 3.4K
GBPCAD 7.2K
USDJPY 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURAUD 4.8K
CADJPY 2.8K
GBPNZD 6.4K
AUDNZD -16K
GBPUSD 3.4K
EURNZD 12K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 3.1K
EURCAD 4.4K
NZDCAD 3.1K
EURCHF 1.8K
AUDJPY 2K
USDCHF 2K
EURGBP 699
CHFJPY -652
EURJPY 867
EURUSD 4.1K
AUDCHF 1.3K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 499
CADCHF 1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.45 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +35.66 USD
Máxima perda consecutiva: -241.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 449
132 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.

Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BlackSwanInvest
30 USD por mês
97%
0
0
USD
1.6K
USD
25
98%
837
69%
100%
2.19
0.94
USD
19%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.