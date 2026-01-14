- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
837
Negociações com lucro:
585 (69.89%)
Negociações com perda:
252 (30.11%)
Melhor negociação:
20.45 USD
Pior negociação:
-26.92 USD
Lucro bruto:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Perda bruta:
-661.42 USD (86 042 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (35.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
77.40 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.04%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.27
Negociações longas:
453 (54.12%)
Negociações curtas:
384 (45.88%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
2.48 USD
Perda média:
-2.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-241.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-241.07 USD (21)
Crescimento mensal:
13.53%
Previsão anual:
164.11%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
241.07 USD (19.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.01% (241.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.13% (146.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|458
|GBPAUD
|32
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|20
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|20
|AUDUSD
|18
|EURAUD
|18
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|18
|AUDNZD
|17
|GBPUSD
|15
|EURNZD
|15
|NZDUSD
|14
|GBPCHF
|14
|EURCAD
|11
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|10
|AUDJPY
|10
|USDCHF
|9
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|EURUSD
|8
|AUDCHF
|8
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|6
|CADCHF
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|353
|GBPAUD
|-12
|GBPJPY
|-4
|USDCAD
|25
|GBPCAD
|47
|USDJPY
|27
|AUDUSD
|40
|EURAUD
|22
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|33
|AUDNZD
|-101
|GBPUSD
|9
|EURNZD
|68
|NZDUSD
|28
|GBPCHF
|31
|EURCAD
|35
|NZDCAD
|21
|EURCHF
|18
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|25
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|-5
|EURJPY
|6
|EURUSD
|41
|AUDCHF
|11
|NZDJPY
|7
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|55K
|GBPAUD
|-2K
|GBPJPY
|-604
|USDCAD
|3.4K
|GBPCAD
|7.2K
|USDJPY
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|EURAUD
|4.8K
|CADJPY
|2.8K
|GBPNZD
|6.4K
|AUDNZD
|-16K
|GBPUSD
|3.4K
|EURNZD
|12K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPCHF
|3.1K
|EURCAD
|4.4K
|NZDCAD
|3.1K
|EURCHF
|1.8K
|AUDJPY
|2K
|USDCHF
|2K
|EURGBP
|699
|CHFJPY
|-652
|EURJPY
|867
|EURUSD
|4.1K
|AUDCHF
|1.3K
|NZDJPY
|1.1K
|NZDCHF
|499
|CADCHF
|1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.45 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +35.66 USD
Máxima perda consecutiva: -241.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 449
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.
Sem comentários
