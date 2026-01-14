SignauxSections
Regis Didier Juchs

BlackSwanInvest

Regis Didier Juchs
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 97%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
837
Bénéfice trades:
585 (69.89%)
Perte trades:
252 (30.11%)
Meilleure transaction:
20.45 USD
Pire transaction:
-26.92 USD
Bénéfice brut:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Perte brute:
-661.42 USD (86 042 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (35.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
77.40 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.04%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.27
Longs trades:
453 (54.12%)
Courts trades:
384 (45.88%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
0.94 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-2.62 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-241.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-241.07 USD (21)
Croissance mensuelle:
13.53%
Prévision annuelle:
164.11%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
241.07 USD (19.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.01% (241.07 USD)
Par fonds propres:
9.13% (146.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 458
GBPAUD 32
GBPJPY 30
USDCAD 20
GBPCAD 20
USDJPY 20
AUDUSD 18
EURAUD 18
CADJPY 18
GBPNZD 18
AUDNZD 17
GBPUSD 15
EURNZD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 14
EURCAD 11
NZDCAD 10
EURCHF 10
AUDJPY 10
USDCHF 9
EURGBP 9
CHFJPY 8
EURJPY 8
EURUSD 8
AUDCHF 8
NZDJPY 8
NZDCHF 6
CADCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 353
GBPAUD -12
GBPJPY -4
USDCAD 25
GBPCAD 47
USDJPY 27
AUDUSD 40
EURAUD 22
CADJPY 18
GBPNZD 33
AUDNZD -101
GBPUSD 9
EURNZD 68
NZDUSD 28
GBPCHF 31
EURCAD 35
NZDCAD 21
EURCHF 18
AUDJPY 13
USDCHF 25
EURGBP 9
CHFJPY -5
EURJPY 6
EURUSD 41
AUDCHF 11
NZDJPY 7
NZDCHF 4
CADCHF 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 55K
GBPAUD -2K
GBPJPY -604
USDCAD 3.4K
GBPCAD 7.2K
USDJPY 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURAUD 4.8K
CADJPY 2.8K
GBPNZD 6.4K
AUDNZD -16K
GBPUSD 3.4K
EURNZD 12K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 3.1K
EURCAD 4.4K
NZDCAD 3.1K
EURCHF 1.8K
AUDJPY 2K
USDCHF 2K
EURGBP 699
CHFJPY -652
EURJPY 867
EURUSD 4.1K
AUDCHF 1.3K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 499
CADCHF 1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.45 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +35.66 USD
Perte consécutive maximale: -241.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 449
132 plus...
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.

Aucun avis
Copier

