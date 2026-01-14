Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live2 0.00 × 2 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 Axi-US03-Live 0.00 × 1 LEO-Live 0.00 × 1 PurpleTradingSC-04Live 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 Exness-Real14 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live05 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live20 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live25 0.69 × 68 FusionMarkets-Demo 0.91 × 66 ICTrading-Live29 0.94 × 72 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 1.02 × 613 FPMarkets-Live4 1.14 × 7 TradeMaxGlobal-Live4 1.33 × 3 EurotradeSA-Live01 1.38 × 8 ICMarketsSC-Live24 1.49 × 136 ICMarketsSC-Live04 1.57 × 296 Exness-Real17 1.70 × 10 ICMarketsSC-Live15 1.72 × 29 AlpariEvrasia-Trade 1.73 × 251 FusionMarkets-Live 2 1.73 × 449 132 plus...