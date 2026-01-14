- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
837
Bénéfice trades:
585 (69.89%)
Perte trades:
252 (30.11%)
Meilleure transaction:
20.45 USD
Pire transaction:
-26.92 USD
Bénéfice brut:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Perte brute:
-661.42 USD (86 042 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (35.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
77.40 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.04%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.27
Longs trades:
453 (54.12%)
Courts trades:
384 (45.88%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
0.94 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-2.62 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-241.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-241.07 USD (21)
Croissance mensuelle:
13.53%
Prévision annuelle:
164.11%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
241.07 USD (19.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.01% (241.07 USD)
Par fonds propres:
9.13% (146.37 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|458
|GBPAUD
|32
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|20
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|20
|AUDUSD
|18
|EURAUD
|18
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|18
|AUDNZD
|17
|GBPUSD
|15
|EURNZD
|15
|NZDUSD
|14
|GBPCHF
|14
|EURCAD
|11
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|10
|AUDJPY
|10
|USDCHF
|9
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|EURUSD
|8
|AUDCHF
|8
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|6
|CADCHF
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|353
|GBPAUD
|-12
|GBPJPY
|-4
|USDCAD
|25
|GBPCAD
|47
|USDJPY
|27
|AUDUSD
|40
|EURAUD
|22
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|33
|AUDNZD
|-101
|GBPUSD
|9
|EURNZD
|68
|NZDUSD
|28
|GBPCHF
|31
|EURCAD
|35
|NZDCAD
|21
|EURCHF
|18
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|25
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|-5
|EURJPY
|6
|EURUSD
|41
|AUDCHF
|11
|NZDJPY
|7
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|55K
|GBPAUD
|-2K
|GBPJPY
|-604
|USDCAD
|3.4K
|GBPCAD
|7.2K
|USDJPY
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|EURAUD
|4.8K
|CADJPY
|2.8K
|GBPNZD
|6.4K
|AUDNZD
|-16K
|GBPUSD
|3.4K
|EURNZD
|12K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPCHF
|3.1K
|EURCAD
|4.4K
|NZDCAD
|3.1K
|EURCHF
|1.8K
|AUDJPY
|2K
|USDCHF
|2K
|EURGBP
|699
|CHFJPY
|-652
|EURJPY
|867
|EURUSD
|4.1K
|AUDCHF
|1.3K
|NZDJPY
|1.1K
|NZDCHF
|499
|CADCHF
|1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +20.45 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +35.66 USD
Perte consécutive maximale: -241.07 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 449
132 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
97%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
25
98%
837
69%
100%
2.19
0.94
USD
USD
19%
1:500