СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BlackSwanInvest
Regis Didier Juchs

BlackSwanInvest

Regis Didier Juchs
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 97%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
837
Прибыльных трейдов:
585 (69.89%)
Убыточных трейдов:
252 (30.11%)
Лучший трейд:
20.45 USD
Худший трейд:
-26.92 USD
Общая прибыль:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Общий убыток:
-661.42 USD (86 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (35.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.40 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.04%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.27
Длинных трейдов:
453 (54.12%)
Коротких трейдов:
384 (45.88%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-2.62 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-241.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-241.07 USD (21)
Прирост в месяц:
13.53%
Годовой прогноз:
164.11%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
241.07 USD (19.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.01% (241.07 USD)
По эквити:
9.13% (146.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 458
GBPAUD 32
GBPJPY 30
USDCAD 20
GBPCAD 20
USDJPY 20
AUDUSD 18
EURAUD 18
CADJPY 18
GBPNZD 18
AUDNZD 17
GBPUSD 15
EURNZD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 14
EURCAD 11
NZDCAD 10
EURCHF 10
AUDJPY 10
USDCHF 9
EURGBP 9
CHFJPY 8
EURJPY 8
EURUSD 8
AUDCHF 8
NZDJPY 8
NZDCHF 6
CADCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 353
GBPAUD -12
GBPJPY -4
USDCAD 25
GBPCAD 47
USDJPY 27
AUDUSD 40
EURAUD 22
CADJPY 18
GBPNZD 33
AUDNZD -101
GBPUSD 9
EURNZD 68
NZDUSD 28
GBPCHF 31
EURCAD 35
NZDCAD 21
EURCHF 18
AUDJPY 13
USDCHF 25
EURGBP 9
CHFJPY -5
EURJPY 6
EURUSD 41
AUDCHF 11
NZDJPY 7
NZDCHF 4
CADCHF 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 55K
GBPAUD -2K
GBPJPY -604
USDCAD 3.4K
GBPCAD 7.2K
USDJPY 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURAUD 4.8K
CADJPY 2.8K
GBPNZD 6.4K
AUDNZD -16K
GBPUSD 3.4K
EURNZD 12K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 3.1K
EURCAD 4.4K
NZDCAD 3.1K
EURCHF 1.8K
AUDJPY 2K
USDCHF 2K
EURGBP 699
CHFJPY -652
EURJPY 867
EURUSD 4.1K
AUDCHF 1.3K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 499
CADCHF 1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.45 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +35.66 USD
Макс. убыток в серии: -241.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 449
еще 132...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.

Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BlackSwanInvest
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
1.6K
USD
25
98%
837
69%
100%
2.19
0.94
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.