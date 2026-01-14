- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
837
Прибыльных трейдов:
585 (69.89%)
Убыточных трейдов:
252 (30.11%)
Лучший трейд:
20.45 USD
Худший трейд:
-26.92 USD
Общая прибыль:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Общий убыток:
-661.42 USD (86 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (35.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.40 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.04%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.27
Длинных трейдов:
453 (54.12%)
Коротких трейдов:
384 (45.88%)
Профит фактор:
2.19
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-2.62 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-241.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-241.07 USD (21)
Прирост в месяц:
13.53%
Годовой прогноз:
164.11%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
241.07 USD (19.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.01% (241.07 USD)
По эквити:
9.13% (146.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|458
|GBPAUD
|32
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|20
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|20
|AUDUSD
|18
|EURAUD
|18
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|18
|AUDNZD
|17
|GBPUSD
|15
|EURNZD
|15
|NZDUSD
|14
|GBPCHF
|14
|EURCAD
|11
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|10
|AUDJPY
|10
|USDCHF
|9
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|EURUSD
|8
|AUDCHF
|8
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|6
|CADCHF
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|353
|GBPAUD
|-12
|GBPJPY
|-4
|USDCAD
|25
|GBPCAD
|47
|USDJPY
|27
|AUDUSD
|40
|EURAUD
|22
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|33
|AUDNZD
|-101
|GBPUSD
|9
|EURNZD
|68
|NZDUSD
|28
|GBPCHF
|31
|EURCAD
|35
|NZDCAD
|21
|EURCHF
|18
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|25
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|-5
|EURJPY
|6
|EURUSD
|41
|AUDCHF
|11
|NZDJPY
|7
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|55K
|GBPAUD
|-2K
|GBPJPY
|-604
|USDCAD
|3.4K
|GBPCAD
|7.2K
|USDJPY
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|EURAUD
|4.8K
|CADJPY
|2.8K
|GBPNZD
|6.4K
|AUDNZD
|-16K
|GBPUSD
|3.4K
|EURNZD
|12K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPCHF
|3.1K
|EURCAD
|4.4K
|NZDCAD
|3.1K
|EURCHF
|1.8K
|AUDJPY
|2K
|USDCHF
|2K
|EURGBP
|699
|CHFJPY
|-652
|EURJPY
|867
|EURUSD
|4.1K
|AUDCHF
|1.3K
|NZDJPY
|1.1K
|NZDCHF
|499
|CADCHF
|1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.45 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +35.66 USD
Макс. убыток в серии: -241.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 449
еще 132...
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
25
98%
837
69%
100%
2.19
0.94
USD
USD
19%
1:500