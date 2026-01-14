SegnaliSezioni
Regis Didier Juchs

BlackSwanInvest

Regis Didier Juchs
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 97%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
837
Profit Trade:
585 (69.89%)
Loss Trade:
252 (30.11%)
Best Trade:
20.45 USD
Worst Trade:
-26.92 USD
Profitto lordo:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Perdita lorda:
-661.42 USD (86 042 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (35.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.40 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.04%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
453 (54.12%)
Short Trade:
384 (45.88%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-241.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-241.07 USD (21)
Crescita mensile:
13.53%
Previsione annuale:
164.11%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
241.07 USD (19.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.01% (241.07 USD)
Per equità:
9.13% (146.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 458
GBPAUD 32
GBPJPY 30
USDCAD 20
GBPCAD 20
USDJPY 20
AUDUSD 18
EURAUD 18
CADJPY 18
GBPNZD 18
AUDNZD 17
GBPUSD 15
EURNZD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 14
EURCAD 11
NZDCAD 10
EURCHF 10
AUDJPY 10
USDCHF 9
EURGBP 9
CHFJPY 8
EURJPY 8
EURUSD 8
AUDCHF 8
NZDJPY 8
NZDCHF 6
CADCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 353
GBPAUD -12
GBPJPY -4
USDCAD 25
GBPCAD 47
USDJPY 27
AUDUSD 40
EURAUD 22
CADJPY 18
GBPNZD 33
AUDNZD -101
GBPUSD 9
EURNZD 68
NZDUSD 28
GBPCHF 31
EURCAD 35
NZDCAD 21
EURCHF 18
AUDJPY 13
USDCHF 25
EURGBP 9
CHFJPY -5
EURJPY 6
EURUSD 41
AUDCHF 11
NZDJPY 7
NZDCHF 4
CADCHF 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 55K
GBPAUD -2K
GBPJPY -604
USDCAD 3.4K
GBPCAD 7.2K
USDJPY 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURAUD 4.8K
CADJPY 2.8K
GBPNZD 6.4K
AUDNZD -16K
GBPUSD 3.4K
EURNZD 12K
NZDUSD 2.9K
GBPCHF 3.1K
EURCAD 4.4K
NZDCAD 3.1K
EURCHF 1.8K
AUDJPY 2K
USDCHF 2K
EURGBP 699
CHFJPY -652
EURJPY 867
EURUSD 4.1K
AUDCHF 1.3K
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 499
CADCHF 1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.45 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +35.66 USD
Massima perdita consecutiva: -241.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 449
132 più
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BlackSwanInvest
30USD al mese
97%
0
0
USD
1.6K
USD
25
98%
837
69%
100%
2.19
0.94
USD
19%
1:500
Copia

