- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
837
Profit Trade:
585 (69.89%)
Loss Trade:
252 (30.11%)
Best Trade:
20.45 USD
Worst Trade:
-26.92 USD
Profitto lordo:
1 450.59 USD (198 490 pips)
Perdita lorda:
-661.42 USD (86 042 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (35.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.40 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.04%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
453 (54.12%)
Short Trade:
384 (45.88%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-241.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-241.07 USD (21)
Crescita mensile:
13.53%
Previsione annuale:
164.11%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
241.07 USD (19.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.01% (241.07 USD)
Per equità:
9.13% (146.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|458
|GBPAUD
|32
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|20
|GBPCAD
|20
|USDJPY
|20
|AUDUSD
|18
|EURAUD
|18
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|18
|AUDNZD
|17
|GBPUSD
|15
|EURNZD
|15
|NZDUSD
|14
|GBPCHF
|14
|EURCAD
|11
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|10
|AUDJPY
|10
|USDCHF
|9
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|EURUSD
|8
|AUDCHF
|8
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|6
|CADCHF
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|353
|GBPAUD
|-12
|GBPJPY
|-4
|USDCAD
|25
|GBPCAD
|47
|USDJPY
|27
|AUDUSD
|40
|EURAUD
|22
|CADJPY
|18
|GBPNZD
|33
|AUDNZD
|-101
|GBPUSD
|9
|EURNZD
|68
|NZDUSD
|28
|GBPCHF
|31
|EURCAD
|35
|NZDCAD
|21
|EURCHF
|18
|AUDJPY
|13
|USDCHF
|25
|EURGBP
|9
|CHFJPY
|-5
|EURJPY
|6
|EURUSD
|41
|AUDCHF
|11
|NZDJPY
|7
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|55K
|GBPAUD
|-2K
|GBPJPY
|-604
|USDCAD
|3.4K
|GBPCAD
|7.2K
|USDJPY
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|EURAUD
|4.8K
|CADJPY
|2.8K
|GBPNZD
|6.4K
|AUDNZD
|-16K
|GBPUSD
|3.4K
|EURNZD
|12K
|NZDUSD
|2.9K
|GBPCHF
|3.1K
|EURCAD
|4.4K
|NZDCAD
|3.1K
|EURCHF
|1.8K
|AUDJPY
|2K
|USDCHF
|2K
|EURGBP
|699
|CHFJPY
|-652
|EURJPY
|867
|EURUSD
|4.1K
|AUDCHF
|1.3K
|NZDJPY
|1.1K
|NZDCHF
|499
|CADCHF
|1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.45 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +35.66 USD
Massima perdita consecutiva: -241.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 449
Manual trading and EA with a technical trend indicator. Fund security is our priority. No martingale, no HFT, no large grid. We trade M15 and H1. Short term. We trade major currencies. No gold or cryptocurrencies. Trades can remain open for several days. We aim for a return of 10 to 15% per month. An average DD of 30%. Can sometimes increase with news, FOMC, etc. We do not use SL or TP; we judge manually based on market trends.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
97%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
25
98%
837
69%
100%
2.19
0.94
USD
USD
19%
1:500