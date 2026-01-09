- Incremento
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
45 (80.35%)
Transacciones Irrentables:
11 (19.64%)
Mejor transacción:
5.47 USD
Peor transacción:
-11.86 USD
Beneficio Bruto:
105.74 USD (10 868 pips)
Pérdidas Brutas:
-58.89 USD (5 817 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (44.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.63 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
22.29%
Carga máxima del depósito:
33.48%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
0.92
Transacciones Largas:
14 (25.00%)
Transacciones Cortas:
42 (75.00%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
0.84 USD
Beneficio medio:
2.35 USD
Pérdidas medias:
-5.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-50.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.91 USD (8)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
50.91 USD (13.85%)
Reducción relativa:
De balance:
2.41% (7.98 USD)
De fondos:
16.95% (54.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.47 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +44.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
23%
0
0
USD
USD
347
USD
USD
1
0%
56
80%
22%
1.79
0.84
USD
USD
17%
1:500