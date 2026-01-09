- 자본
- 축소
트레이드:
72
이익 거래:
58 (80.55%)
손실 거래:
14 (19.44%)
최고의 거래:
8.85 USD
최악의 거래:
-11.86 USD
총 수익:
152.71 USD (14 376 pips)
총 손실:
-71.99 USD (7 106 pips)
연속 최대 이익:
23 (44.63 USD)
연속 최대 이익:
74.93 USD (22)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
24.76%
최대 입금량:
33.48%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
1.59
롱(주식매수):
14 (19.44%)
숏(주식차입매도):
58 (80.56%)
수익 요인:
2.12
기대수익:
1.12 USD
평균 이익:
2.63 USD
평균 손실:
-5.14 USD
연속 최대 손실:
8 (-50.91 USD)
연속 최대 손실:
-50.91 USD (8)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
50.91 USD (13.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.85% (50.91 USD)
자본금별:
16.95% (54.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|81
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.85 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +44.63 USD
연속 최대 손실: -50.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
