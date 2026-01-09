- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
34 (91.89%)
亏损交易:
3 (8.11%)
最好交易:
5.47 USD
最差交易:
-4.06 USD
毛利:
75.50 USD (7 774 pips)
毛利亏损:
-7.98 USD (785 pips)
最大连续赢利:
23 (44.63 USD)
最大连续盈利:
44.63 USD (23)
夏普比率:
0.98
交易活动:
9.67%
最大入金加载:
33.48%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
8.46
长期交易:
14 (37.84%)
短期交易:
23 (62.16%)
利润因子:
9.46
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
2.22 USD
平均损失:
-2.66 USD
最大连续失误:
3 (-7.98 USD)
最大连续亏损:
-7.98 USD (3)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.98 USD (2.41%)
相对跌幅:
结余:
2.41% (7.98 USD)
净值:
16.95% (54.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|68
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
