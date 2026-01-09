SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Royal Guard Pro MT4
Anh Quan Le

Royal Guard Pro MT4

Anh Quan Le
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 7%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
8 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
3.74 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
19.82 USD (2 036 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (19.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.82 USD (8)
Sharpe Ratio:
2.94
Trading-Aktivität:
2.59%
Max deposit load:
19.25%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
8 (100.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.67% (5.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.74 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.09 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
