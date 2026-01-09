- Crescita
Trade:
31
Profit Trade:
28 (90.32%)
Loss Trade:
3 (9.68%)
Best Trade:
4.27 USD
Worst Trade:
-4.06 USD
Profitto lordo:
54.77 USD (5 661 pips)
Perdita lorda:
-7.98 USD (785 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (23.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.87 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
9.67%
Massimo carico di deposito:
33.48%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
14 (45.16%)
Short Trade:
17 (54.84%)
Fattore di profitto:
6.86
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
1.96 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.98 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.98 USD (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.41% (7.98 USD)
Per equità:
16.95% (54.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|47
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.27 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +23.90 USD
Massima perdita consecutiva: -7.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
362
USD
USD
1
0%
31
90%
10%
6.86
1.51
USD
USD
17%
1:500