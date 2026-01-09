- Crescimento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
34 (91.89%)
Negociações com perda:
3 (8.11%)
Melhor negociação:
5.47 USD
Pior negociação:
-4.06 USD
Lucro bruto:
75.50 USD (7 774 pips)
Perda bruta:
-7.98 USD (785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (44.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.63 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.98
Atividade de negociação:
9.67%
Depósito máximo carregado:
33.48%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
8.46
Negociações longas:
14 (37.84%)
Negociações curtas:
23 (62.16%)
Fator de lucro:
9.46
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
2.22 USD
Perda média:
-2.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.98 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.98 USD (2.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.41% (7.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.95% (54.73 USD)
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|68
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Melhor negociação: +5.47 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +44.63 USD
Máxima perda consecutiva: -7.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Sem comentários
