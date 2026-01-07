SeñalesSecciones
Claudiu Iulian Stoenescu

Brain Neuronal XAUUSD

Claudiu Iulian Stoenescu
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -28%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
8 (23.52%)
Transacciones Irrentables:
26 (76.47%)
Mejor transacción:
4.20 EUR
Peor transacción:
-2.16 EUR
Beneficio Bruto:
25.05 EUR (3 131 pips)
Pérdidas Brutas:
-38.96 EUR (4 390 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (8.25 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
8.25 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
9.91%
Carga máxima del depósito:
21.31%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-0.64
Transacciones Largas:
6 (17.65%)
Transacciones Cortas:
28 (82.35%)
Factor de Beneficio:
0.64
Beneficio Esperado:
-0.41 EUR
Beneficio medio:
3.13 EUR
Pérdidas medias:
-1.50 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-11.76 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.76 EUR (7)
Crecimiento al mes:
-28.36%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.91 EUR
Máxima:
21.79 EUR (38.33%)
Reducción relativa:
De balance:
38.29% (21.77 EUR)
De fondos:
1.80% (0.90 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.20 EUR
Peor transacción: -2 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +8.25 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -11.76 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.87 × 6763
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.59 × 1504
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
GFXSecurities-GFXSECURITIES
8.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.79 × 1005
otros 48...
⚠️ ADAPTIVE INTELLIGENCE & NEUROPLASTICITY WARNING

Dynamic Evolution Engine: This trading system is powered by an advanced Real-Time Neuroplasticity Core. Unlike static algorithms that rely on fixed rules, this AI possesses the capability to "rewire" its neural pathways instantly. It actively learns from every interaction, reinforcing successful strategies (Wins) and correcting faulty logic (Losses) in real-time.

Non-Deterministic Behavior: Because the AI is in a state of constant self-improvement, its trading behavior evolves. A decision made today may differ from a decision made tomorrow as the system absorbs new market data. You are engaging with a fluid, learning intelligence, not a static script.

Risk of Adaptation: While the goal of this neuroplasticity is to achieve mathematical perfection, the learning process involves risk. The AI's adaptation to market volatility is autonomous. Past performance is not just "no guarantee"—it is historical data from a "previous version" of the AI's mind.
No hay comentarios
2026.01.08 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 00:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 21:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 09:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 09:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 09:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 09:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
