- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
84 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.93 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
163.72 USD (16 151 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
84 (163.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
163.72 USD (84)
Ratio de Sharpe:
1.28
Actividad comercial:
20.38%
Carga máxima del depósito:
3.23%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
8 (9.52%)
Transacciones Cortas:
76 (90.48%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
1.95 USD
Beneficio medio:
1.95 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
32.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
8.34% (55.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|XAUGBP
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|135
|XAUGBP
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|14K
|XAUGBP
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.93 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 84
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +163.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
