交易:
82
盈利交易:
82 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
6.93 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
159.80 USD (15 746 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
82 (159.80 USD)
最大连续盈利:
159.80 USD (82)
夏普比率:
1.27
交易活动:
14.78%
最大入金加载:
3.23%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
8 (9.76%)
短期交易:
74 (90.24%)
利润因子:
n/a
预期回报:
1.95 USD
平均利润:
1.95 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
31.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
4.68% (25.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|XAUGBP
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|131
|XAUGBP
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|XAUGBP
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
