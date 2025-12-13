- Прирост
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
82 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.93 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
159.80 USD (15 746 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
82 (159.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.80 USD (82)
Коэффициент Шарпа:
1.27
Торговая активность:
16.31%
Макс. загрузка депозита:
3.23%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (9.76%)
Коротких трейдов:
74 (90.24%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.95 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
31.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.68% (25.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|XAUGBP
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|131
|XAUGBP
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|XAUGBP
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.93 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 82
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +159.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
