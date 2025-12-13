- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
91
Gewinntrades:
91 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
6.93 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
176.94 USD (17 463 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
91 (176.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
176.94 USD (91)
Sharpe Ratio:
1.27
Trading-Aktivität:
22.65%
Max deposit load:
3.23%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
8 (8.79%)
Short-Positionen:
83 (91.21%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
1.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
35.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
8.34% (55.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAUGBP
|15
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|148
|XAUGBP
|29
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|XAUGBP
|2.2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.93 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 91
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +176.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Signals GOLD
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
60 USD pro Monat
35%
0
0
USD
USD
678
USD
USD
3
0%
91
100%
23%
n/a
1.94
USD
USD
8%
1:500