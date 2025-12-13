- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
84
Negociações com lucro:
84 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
6.93 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
163.72 USD (16 151 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
84 (163.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
163.72 USD (84)
Índice de Sharpe:
1.28
Atividade de negociação:
20.38%
Depósito máximo carregado:
3.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
8 (9.52%)
Negociações curtas:
76 (90.48%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.95 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
32.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.34% (55.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|XAUGBP
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|135
|XAUGBP
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|XAUGBP
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.93 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 84
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +163.72 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Signals GOLD
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
60 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
664
USD
USD
2
0%
84
100%
20%
n/a
1.95
USD
USD
8%
1:500