트레이드:
130
이익 거래:
129 (99.23%)
손실 거래:
1 (0.77%)
최고의 거래:
6.93 USD
최악의 거래:
-9.33 USD
총 수익:
235.88 USD (23 607 pips)
총 손실:
-9.33 USD (976 pips)
연속 최대 이익:
235.88 USD (129)
샤프 비율:
1.03
거래 활동:
21.84%
최대 입금량:
3.23%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
24.28
롱(주식매수):
27 (20.77%)
숏(주식차입매도):
103 (79.23%)
수익 요인:
25.28
기대수익:
1.74 USD
평균 이익:
1.83 USD
평균 손실:
-9.33 USD
연속 최대 손실:
1 (-9.33 USD)
연속 최대 손실:
-9.33 USD (1)
월별 성장률:
45.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9.33 USD (1.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.81% (9.33 USD)
자본금별:
10.52% (54.19 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
