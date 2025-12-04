- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
4 (26.66%)
Transacciones Irrentables:
11 (73.33%)
Mejor transacción:
119.70 USD
Peor transacción:
-105.40 USD
Beneficio Bruto:
475.25 USD (15 928 pips)
Pérdidas Brutas:
-760.24 USD (23 148 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (238.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
238.66 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Actividad comercial:
15.42%
Carga máxima del depósito:
0.63%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.72
Transacciones Largas:
13 (86.67%)
Transacciones Cortas:
2 (13.33%)
Factor de Beneficio:
0.63
Beneficio Esperado:
-19.00 USD
Beneficio medio:
118.81 USD
Pérdidas medias:
-69.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-397.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-397.15 USD (5)
Crecimiento al mes:
-5.64%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
397.15 USD
Máxima:
397.15 USD (7.87%)
Reducción relativa:
De balance:
7.87% (397.15 USD)
De fondos:
1.17% (56.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-285
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-7.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +119.70 USD
Peor transacción: -105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +238.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -397.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-6%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
4
0%
15
26%
15%
0.62
-19.00
USD
USD
8%
1:200