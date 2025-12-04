- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
4 (30.76%)
Убыточных трейдов:
9 (69.23%)
Лучший трейд:
119.70 USD
Худший трейд:
-105.40 USD
Общая прибыль:
475.25 USD (15 928 pips)
Общий убыток:
-639.64 USD (19 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (238.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.66 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
16.92%
Макс. загрузка депозита:
0.63%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
11 (84.62%)
Коротких трейдов:
2 (15.38%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-12.65 USD
Средняя прибыль:
118.81 USD
Средний убыток:
-71.07 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-397.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-397.15 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
397.15 USD
Максимальная:
397.15 USD (7.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.87% (397.15 USD)
По эквити:
1.17% (56.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119.70 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +238.66 USD
Макс. убыток в серии: -397.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
